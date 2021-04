Anna Tatangelo, nuovo album? Intanto lo scatto hot fa sognare pure Renga | Foto

25 aprile 2021 a

a

a

Anna Tatangelo misteriosa su Instagram. La cantante infatti nelle sue stories ha annunciato una sorpresa per lunedì 26 aprile alle 14. I fan e i quasi 2 milioni di follower attendono con ansia il nuovo album e probabilmente la cantante di Sora accontenterà tutti lunedì alle 14. Staremo a vedere. Intanto continua a pubblicare scatti mozzafiato sulla sua pagina Instagram. L'ultimo la vede immortalata con indosso soltanto una giacca in gessato. Immagine super sexy, con il seno nascosto ma non troppo.

Tanti i commenti entusiastici, tra questi c'è pure quello di Francesco Renga, il collega che ha lavorato insieme ad Anna come giudice ad All together Now, il talent presentato qualche mese fa da Michelle Hunziker. Renga se ne è uscito con un ironico "Vabbè", aggiungendo l'emoticon con gli occhi a cuore, tanto che addirittura qualche fan non ha mancato di notarlo e sognare la coppia. Si tratta ovviamente di un gioco, visto che Renga, dopo la fine dell'amore con Ambra Angiolini, è da tempo fidanzato con Diana Poloni. Da parte suo, sembra che Anna Tatangelo invece sia impegnata con un altro collega, Livio Cori. Ma la cantante tuttavia ha intenzione di tutelare la sua vita privata, stando alle ultime dichiarazioni affidate ai social qualche settimana fa: "Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose - le sue parole -, ho deciso stavolta di parlare io".

Anna Tatangelo da urlo, nuda e con sguardo sexy. I fan la incoronano: "Divina" | Foto

E quindi è partito lo sfogo: "Partendo dal presupposto che Gigi D'Alessio ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata”, ha scritto. Poi ha voluto parlare anche di Livio Cori, il rapper 31enne che sarebbe al suo fianco dopo la rottura con Gigi D'Alessio. “Ci tengo a precisare che conosco Livio da anni. Quindi queste c****** inventate di sana pianta del 'Gigi ha presentato Livio ecc' risparmiatevele. Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io", ha concluso. Intanto l'attesa è tutta per il nuovo album. Lunedì 26 aprile la novità? I fan attendono fiduciosi.

Video su questo argomento Anna Tatangelo sexy e scatenata alla trasmissione di Enrico Papi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.