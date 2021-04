Che tempo che fa, la Littizzetto e la pronuncia di McConaughey: "Poteva trovarsi un nome d'arte"

25 aprile 2021 a

Luciana Littizzetto scatenata a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio su Rai3, nella puntata andata in onda domenica 25 aprile. L'intervento della popolare attrice comica è arrivato subito dopo l'intervista del presentatore al premio Oscar Matthew McConaughey, il quale ha raccontato la sua vita e la sua carriera da sogno, iniziata quasi per caso. La Littizzetto ha scherzato quindi sulla bellezza dell'attore statunitense, soprattutto se (ironicamente) confrontata con lo stesso presentatore Fazio.

"Vedi Fabio, alla fine uno come lui fa capire che il maschio non è poi così inutile", ha detto. Per poi scherzare pure sulla pronuncia del cognome di Matthew: "Peccato che nessuno sa pronunciarlo, anche lui poteva cercarsi un nome d'arte - ha aggiunto - anche Lino Banfi si chiama Pasquale Zagaria". Nel corso del suo intervento, Luciana Littizzetto ha successivamente inviato una lettera ad Andrea Agnelli dopo il flop della Superlega: "Caro presidente, non stare troppo vicino a Lapo quando ti vengono queste idee", ha scherzato. "L'agnello ha voluto fare il lupo ma non ne è capace", ha concluso la comica.

