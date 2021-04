L'Eredità, Beatrice nuova campionessa: ma alla Ghigliottina le manca il Carattere

25 aprile 2021 a

Nuova campionessa nella puntata di domenica 25 aprile de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Beatrice, che ha superato al Triello la campionessa uscente Valentina (sabato 24 vincitrice pure di 115.000 euro alla Ghigliottina) e la veterana Monica. Beatrice è approdata al gioco finale grazie a una domanda legata a una canzone di Claudio Baglioni, portando appunto alla Ghigliottina un bottino da 150.000 euro. Dopo le parole Dimensione, Persona, Politico, Cambiare e Bastone, il montepremi si è ridotto a 18.750 euro. Beatrice ha optato per la soluzione Terza. In realtà, come poi illustrato da Insinna, la chiave per la Ghigliottina era invece Carattere. Beatrice, così come Valentina e Monica, sarà comunque di nuovo protagonista lunedì 26 aprile, per una nuova puntata in cui dovrà cercare di mantenere il titolo di campionessa. Una puntata di nuovo avvincente, quella di domenica 25, con addirittura una irruzione a sorpresa di Gabriele Cirilli, comico e amico di Flavio Insinna, poco prima del Triello. Cirilli ha strappato un po' di sorrisi ai concorrenti ancora tesi e ha pure formulato una delle domande dello stesso Triello, prima di salutare il pubblico con il suo tormentone: "Evviva Carlo Conti". Tornando a L'Eredità, probabilmente gli autori sperano di ritrovare un campione in grado di intrattenere ed entusiasmare gli appassionati per qualche settimana, come è stato per Massimo Cannoletta e Martina Crocchia, giusto per citare qualche esempio.

Anche se, a onor del vero, gli ascolti del quiz show di Rai1 sono sempre piuttosto importanti. Fatto sta che il divulgatore di Lecce, dopo i 280.000 euro vinti a L'Eredità, si è ritagliato uno spazio televisivo di primo piano a Oggi è un altro giorno, il talk show di Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 sempre su Rai1. Cannoletta ha una sua rubrica, dal titolo Massimo 5 minuti. Per quanto riguarda L'Eredità, l'appuntamento tornerà anche lunedì 26 aprile dalle 18,45, ovviamente su Rai1.

