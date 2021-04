Milano in guerra, lo Speciale Tg1 dedicato al drammatico periodo della lotta per la Liberazione

25 aprile 2021 a

Milano in guerra. E' lo Speciale Tg1 di stasera in tv, domenica 25 aprile, su Rai 1. Nel giorno della Liberazione, il programma è dedicato alla capitale economica del Paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Inizio a partire dalle ore 23.50. Come spiega la stessa Rai "in primo piano la vita quotidiana dei cittadini, i bombardamenti, la fame, il razionamento, gli sfollati. E poi gli scioperi del marzo 1943, la caduta del fascismo, l’armistizio, l’occupazione nazista, il periodo della Repubblica Sociale Italiana".

Si tratta di un vero e proprio documentario realizzato da Rai Cultura e previsto per la serata di oggi proprio per celebrare la Festa della Liberazione. Tra il 1943 e il 1945 Milano rappresentava uno dei principali centri della lotta partigiana. Qui, dopo l’8 settembre, nascevano le Brigate Garibaldi e la Resistenza si organizzava militarmente, ma la repressione nazifascista era durissima: arresti, deportazioni, torture e stragi. Una lotta pesante e complessa, che ha messo a dura prova tutto il tessuto milanese che non si è tirato indietro, avendo capito che occorreva stringere i denti e lottare senza paura per cercare di conquistare la liberazione.

Il documentario di Clemente Volpini, realizzato con la con la regia di Graziano Conversano, racconta attraverso interessanti ed emozionanti filmati di repertorio, cosa accadde in quel periodo. Ma sono annunciati anche documenti inediti dell’Archivio Centrale dello Stato, interviste e riprese nei luoghi della memoria (la Loggia dei Mercanti, Via Santa Margherita, Via Rovello, Piazza dei Piccoli Martiri, Piazzale Loreto), la storia di una città Medaglia d’oro della Resistenza. Con la testimonianza, tra gli altri, del grande poeta milanese Franco Loi, scomparso il 4 gennaio scorso. Una puntata, dunque, che si annuncia particolarmente interessante dal punto di vista storico, che approfondisce ancora una volta il difficile momento vissuto non solo da Milano ma da tutto il Paese.

