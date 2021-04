Dayane Mello hot, frena sul ritorno di fiamma con Balotelli e appare nuda su Instagram | Foto

25 aprile 2021 a

Dayane Mello sempre più hot sulla sua pagina Instagram, che può contare su oltre 1 milione di follower. La top model brasiliana, reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip 5, si sta divertendo a far impazzire i suoi fan con una serie di scatti da sogno. L'ultimo la vede immortalata completamente nuda in equilibrio precario su uno sgabello. Ma il risultato è davvero vietato ai deboli di cuore.

Intanto il gossip corre sul presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli: i due avevano avuto un flirt nel 2008, poi dopo un periodo (lungo) di lontananza, la coppia si è rivista, anche se non si parla di una storia seria: "Ci vogliamo bene, siamo legati", ha rivelato al settimanale Chi. Nel corso del Grande Fratello Vip 5 Balotelli fece un incursione nella casa per salutarlo, ma il siparietto caratterizzato da doppi sensi aveva indignato non poco il pubblico e la stessa Mello. Tuttavia nei giorni scorsi a Monza, Dayane e Mario si sono rivisti e la notizia è diventata subito virale sul web.

Una dichiarazione della stessa Dayane a Casa Chi qualche settimana fa ha contribuito a smuovere ancora di più le acque. "C'è una persona, a dire il vero è da dieci anni che questa persona va e viene dalla mia vita, ci conosciamo da quando siamo piccoli, poi ci siamo separati perché abbiamo avuto entrambi figli, ma forse ora ho trovato un fidanzato", ha affermato la brasiliana. Un identikit che calzava a pennello con Mario, anche se qualcuno ha pensato pure a Stefano De Martino. Balotelli ha infatti due figli: Pia e Lion, avute rispettivamente da Raffaella Fico e da una ragazza lontano dal mondo dello spettacolo, Clelia. "Non sappiamo in realtà cosa vogliamo nella vita io e Mario, quindi vedremo", ha affermato ancora Dayane. Insomma, se son rose, fioriranno.

