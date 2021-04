Carla Signoris, prima di Crozza la delusione con un ex: "Mi tradì mentre mio padre stava morendo"

25 aprile 2021 a

a

a

Carla Signoris è una nota attrice italiana, famosa anche per il suo matrimonio con il comico Maurizio Crozza. Classe 1958, Carla è nata a Genova il 10 ottobre sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha iniziato a studiare recitazione e si è diplomata al Teatro Stabile di Genova mentre si è iscritta alla facoltà di Architettura. Da subito si è fatta notare per la sua vena comica e ha ricevuto riconoscimenti a teatro e al cinema. Maurizio Crozza e Carla Signoris sono una delle coppie più conosciute dello star system nostrano. La Signoris si è dimostrata artista poliedrica, svolgendo le professioni di attrice, conduttrice, doppiatrice e scrittrice.

Stasera in tv, 1 ottobre, su Tv8 il film Maschi contro Femmine: la trama

L’abbiamo vista al cinema, nel film Mister Felicità, diretto e interpretato da Alessandro Siani, ma soprattutto l’abbiamo sentita nel ruolo di doppiatrice di Dory, nel fortunato film d’animazione Alla ricerca di Dory, il sequel spin off di Alla ricerca di Nemo. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1992 ha sposato Maurizio Crozza con cui ha avuto due figli, Giovanni e Pietro. I coniugi condividono le origini liguri e un sentimento molto forte. Spesso, nelle interviste, la donna ha parlato a lungo dell’adulterio e della gelosia di coppia, definendosi appunto “gelosissima”.

Allacciate le cinture, il film capolavoro di Ozpetek: l'amore alla prova del tempo che passa

Questo per il trauma di una esperienza passata: "Ben prima di stare con Mauri (Maurizio ndr), ho vissuto un’esperienza tristissima che mi ha molto condizionato. Proprio negli stessi giorni in cui mio padre stava morendo, il mio fidanzato di allora mi lasciò per un’altra", aveva raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista. Ancora oggi viene associato il nome di Carla Signoris alla malattia sclerosi multipla. Infatti, è stata testimonial di Gardenia 2008, una manifestazione di solidarietà promossa dall’Aism. E' stata anche protagonista di uno spot tv e radio in cui si è fatta promotrice della ricerca contro questa insidiosa malattia. Carla Signoris domenica 25 aprile è ospite a Che tempo che fa, da Fabio Fazio su Rai3.

Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio: da McConaughey ad Achille Lauro e Damiano Tommasi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.