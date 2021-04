Justine Mattera, la gelosia del marito per le foto hot: "Con lui il compromesso degli slip"

25 aprile 2021 a

a

a

Justine Mattera è una showgirl televisiva e attrice, di origini statunitensi ma ormai italiana d'adozione. Classe 1971, nata il 7 maggio a Rockville Centre, New York, sotto il segno del Toro. Ha letteralmente sedotto gli italiani a suon di scatti mozzafiato, soprattutto sui social. Per quanto riguarda la vita privata, dopo il matrimonio con Paolo Limiti, nel 2009 la showgirl si è sposata con l’imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent. La relazione tra i due è caratterizzata da non pochi alti e bassi ma, come spiegherà la stessa Justine, sarà proprio la nascita del suo secondo figlio a salvare il matrimonio. Qualche tempo fa Justine ha confidato alcuni retroscena piccanti: "Non posso fare a meno del sesso - ha spiegato in una vecchia intervista -. Lui è molto geloso, recentemente abbiamo molto discusso, ha degli amici che fanno dei commenti e posso capire che diano fastidio. Così abbiamo fatto un compromesso, non esagero più di tanto, abbiamo fatto il compromesso degli slip, poi ho provato a dimenticarmene".

Justine Mattera, dal matrimonio con Paolo Limiti ai due figli con il marito Fabrizio Cassata

Le confidenze hot proseguono: "C'è qualcuno che mi chiede foto di piedi, o addirittura che vorrebbe vedere i capezzoli. Provo a essere diplomatica, ma non lo sono per niente. Instagram mi ha fatto rivalutare, mi ha dato un modo fantastico per lavorare tanto di più, mi ha fatto tornare in voga, stranamente, a 45 anni". Quindi ha concluso: "Mi sono scoperta un'abile modella. Servono creatività e strategia, sono riuscita a fare un profilo che fa capire chi sono io davvero. Ironica, passionale. Ma anche molto professionale", ha aggiunto. Justine Mattera è sempre più sexy nonostante, o forse grazie ai suoi 50 anni. La Mattera è ospite domenica 25 aprile su Canale5 nel game show condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti, Avanti un altro Pure di sera.

Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: da Justine Mattera a Lorella Boccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.