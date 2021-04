Achille Lauro, la fidanzata misteriosa Francesca: "Etero o gay? Lo lascio al caso"

25 aprile 2021 a

Achille Lauro è un cantante italiano, molto amato soprattutto dalle giovani generazioni. E’ nato a Roma l’11 luglio 1990, ha 31 anni ed è del segno del Cancro. Il genere musicale da lui preferito è il trap e rap, ma è chiaro che negli ultimi tempi Achille ha esteso il suo repertorio. E' arrivato al grande pubblico con la partecipazione da ospite fisso al Festival di Sanremo 2021. Tante le domande che ha ricevuto sul suo orientamento sessuale: "Etero, gay o fluido? Questo lo lascio al caso", ha detto in una intervista di qualche tempo fa.

Alla domanda su Ziggy Stardust, uno dei personaggi della sua opera teatrale sanremese in 4 atti, il cantante ha spiegato come usando l’alter ego di David Bowie abbia voluto rivendicare il suo rifiuto degli stereotipi sessuali. Quella dell’orientamento sessuale è, infatti, un’etichetta che Achille Lauro non vuole indossare. Nel suo cuore ci sarebbe una donna misteriosa, di nome Francesca. Sull'infanzia da lui trascorsa, Lauro si è espresso recentemente così: "Non mi è mai mancato nulla. Mio padre si chiama Nicola De Marinis, è stato professore universitario e avvocato, ha scritto quattro libri, per meriti insigni è diventato consigliere della Corte di Cassazione. Nonno Federico era prefetto di Perugia, l’altro nonno ha combattuto nella seconda guerra mondiale: si chiamava Archimede Lauro Zambon", le sue parole sulla famiglia.

La sua infanzia non sembra sia stata poi così facile, così come lui stesso ha raccontato in diverse occasioni. Sembra che sia andato a vivere con il fratello maggiore, perché i genitori erano soliti cambiare spesso città. Achille ha confessato di avere un rapporto piuttosto controverso con il padre, invece piuttosto piacevole con la madre. In passato sembra che Achille abbia avuto alcuni problemi con la droga e questo ha fatto si che i rapporti con il padre si logorassero ancora di più. Il cantante è ospite domenica 25 aprile su Rai3 nella trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa.

