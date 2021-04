Matthew McConaughey, dai tre figli con Camila Alves al patrimonio di 215 milioni di dollari

25 aprile 2021 a

Matthew McConaughey è uno degli attori più famosi nel panorama internazionale. Ma non solo, visto che si può considerare come un artista a tutto tondo. Le sue attività infatti vanno dal sociale al mondo dello sport. Nel 2014 l'apice della carriera, quando ha vinto il Premio Oscar grazie alla splendida interpretazione in Dallas Buyers Club. McConaughey è nato a Uvalde, in Texas, il 4 novembre del 1969 (il suo segno zodiacale è quindi quello dello Scorpione).

Il padre, James Donald McConaughey, è stato un giocatore di football americano, ha militato in Nfl nei Green Bay Packers. Per quanto riguarda la vita privata, McConaughey ha avuto molte fidanzate famose: da Sandra Bullock a Ashley Judd. In seguito ha avuto delle relazioni sentimentali con Salli Richardson e Penelope Cruz. Nel 2012 ha poi sposato Camila Alves dalla quale ha avuto tre figli: Levi, Vida e Livingston. Tutti e tre hanno il doppio cognome, sia quello della madre che quello del padre. Camila Alves è nata a Belo Horizonte, in Brasile, il 28 gennaio del 1982 (il suo segno zodiacale è quindi quello dell’Acquario).

A 15 anni ha lasciato il Brasile per trasferirsi a Los Angeles, quattro anni dopo si è trasferita a New York dove ha iniziato la sua carriera da modella. Nel 2010 ha anche condotto il programma televisivo Shear Genius sul canale Bravo. Secondo i ben informati, Matthew McConaughey ha un patrimonio stimato di 215 milioni di dollari, una vera e propria fortuna messa da parte con la sua carriera da attore ma anche con le sue altre attività. Fino al 2013 è stato proprietario di una casa di produzione e di un’etichetta discografica. McConaughey è ospite domenica 25 aprile su Rai3 a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

