Lorella Boccia, la rapina subita con il marito Niccolò Presta e la prematura morte del padre

25 aprile 2021 a

a

a

Lorella Boccia è una degli ospiti della puntata di oggi, domenica 25 aprile, del programma di Canale 5 "Avanti un altro - Pure di sera", condotto da Paolo Bonolis. La bellissima ballerina ha compiuto 29 anni lo scorso 27 dicembre ed è un volto noto della tv poichè è parte dello staff dei ballerini professionisti di Amici. Al di là della sua bellezza e bravura, però, la sua vita ha avuto momenti molto difficili, come quando ha subito una rapina insieme al marito o quando si è verificata la scomparsa prematura del padre, poco prima delle sue nozze.

Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: da Justine Mattera a Lorella Boccia

A 18 anni lascia Napoli - sua città natale - per trasferirsi a Roma, dove entra nel corpo di ballo di Colorado, inoltre balla in: “Attenti a quei due”, “Per tutta la vita”, “L’anno che verrà”, “Si può fare”, “Tale e quale show”, "Ciao Darwin" e altri programmi di successo. Ha partecipato anche al film sulla danza Step Up. Il 1 giugno 2019 si è sposata con Niccolò Presta, figlio del noto manager dei vip, Lucio. Il loro è stato un matrimonio ricco di volti noti dello spettacolo, tra cui Paolo Bonolis, Flavio Briatore, Paola Perego e molti altri. Alcuni rumors di fine dicembre hanno ipotizzato una presunta gravidanza della Boccia, ma né lei né il marito hanno confermato la cosa.

Justine Mattera, dal matrimonio con Paolo Limiti ai due figli con il marito Fabrizio Cassata

Quello che in molti non sanno, tuttavia, è che dopo neanche cinque mesi da matrimonio hanno subito una rapina: nell’ottobre del 2019 Lorella e Niccolò sono stati infatti derubati dopo essere stati minacciati con un coltello. Non solo. L'anno 2019 è stato funestato anche da un altro evento tragico per Lorella, che ha avuto un grande dolore per la prematura morte del padre, che non ha fatto in tempo ad accompagnarla all'altare.

Paola Perego, i figli Giulia e Riccardo con Andrea Carnevale: poi l'amore con Lucio Presta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.