Avanti un altro Pure di sera, gli ospiti di Bonolis: da Justine Mattera a Lorella Boccia

Appuntamento in prima serata con il game show su Canale5. Domenica 25 aprile andrà in onda infatti la terza puntata di Avanti un altro Pure di sera, condotto da Paolo Bonolis in collaborazione con Luca Laurenti, sua spalla storica. Il programma festeggia così il suo decimo anniversario con una serie di prima serate in onda ogni domenica appunto su Canale5. L’appuntamento è per le 21,20 circa. Si sfideranno due categoria: i sosia contro le virtù. Come capo squadra delle due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi vittoria e montepremi, rispettivamente, Justine Mattera e Lorella Boccia.

Tra gli ospiti che porranno bizzarre e imprevedibili domande ai concorrenti ci sarà Tommaso Zorzi, ormai onnipresente nei programmi del gruppo Mediaset dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 5. Zorzi infatti è opinionista anche a L'Isola dei famosi insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Il meccanismo del gioco, rivoluzionato per l’occasione, vedrà la formazione di due squadre. E in ogni appuntamento, in un clima di allegria e leggerezza, l’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi la vittoria e il bottino.

Non mancheranno il salottino, capitanato da Miss Claudia, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi. Inoltre, sempre presente la coppia comica formata da Pablo e Pedro. La sfida finale tutta al contrario incoronerà, come di consueto, il campione della serata. Nella scorsa settimana gli ospiti che si erano messi in gioco erano stati Paola Barale, Giorgio Mastrota e Stefania Orlando, anche lei reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5 che di fatto l'ha rilanciata in ambito televisivo. Appuntamento quindi su Canale5 dalle 21,20 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un altro Pure di sera.

