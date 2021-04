Carlo Conti, dal padre morto quando lui aveva 18 mesi all'aneddoto delle sigarette in frigo

25 aprile 2021 a

Carlo Conti è uno dei presentatori televisivi più popolari. Nato e cresciuto a Firenze, classe 1961, la sua infanzia non è stata semplicissima: suo padre è morto quando lui aveva solo 18 mesi per un tumore al polmone ed è stato cresciuto solo dalla madre. Un giorno la donna gli ha fatto trovare delle sigarette sul frigo, dicendogli: “Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io. Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto”. Dopo quella prima sigaretta non ha mai più fumato, come raccontò in una vecchia intervista al Corriere della Sera.

Sin da ragazzino è evidente in lui una caratteristica che lo contraddistingue ancora oggi: il suo amore per la tintarella. "Diventavo anche da piccolo talmente scuro che un giorno, avrò avuto cinque o sei anni, una signora incontrandoci chiese a mia madre: ‘Che carino codesto figliolo, l’ha adottato? Si vede che arriva dall’Africa'. E io, risentito: ‘O signora. Guardi che sono fiorentino purosangue!'”, ha rivelato in un’intervista a Ok Salute. Nel 2012 Carlo Conti ha sposato la costumista di 11 anni più giovane di lui, Francesca Vaccaro. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. "All’inizio non è stato facile. Io non so come si faccia il babbo: ho perso il mio a soli 18 mesi, quindi non ho alcuna figura di riferimento con cui confrontarmi - ha dichiarato a Grazia tempo fa -. Allora ho iniziato a seguire semplicemente quello che mi diceva il cuore. Del resto, sono sempre stato molto tranquillo, razionale ed equilibrato".

In passato è stato fidanzato con la ex valletta de L’Eredità Roberta Morise: si sarebbero dovuti sposare, ma la storia si è conclusa all’improvviso. L’anno successivo alla rottura, il conduttore è convolato a nozze con Francesca Vaccaro. Tra le curiosità sul suo conto, un asteroide dedicato a lui: 78535 Carlo Conti. Il conduttore è ospite domenica 25 aprile da Francesca Fialdini su Rai1 a Da noi A ruota libera.

