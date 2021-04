Federico Rossi: la morte prematura del padre, la fine di Benji e Fede e il nuovo singolo Pesche

25 aprile 2021 a

Federico Rossi, ex componente del duo Benji&Fede, ha 27 anni ed è uno dei giovani cantanti italiani più conosciuti e amati soprattutto dai teenagers. Oggi sarà ospite della puntata domenica di Quelli che il calcio, in onda a partire dalle 14.30 su Rai 2. In questa occasione si esibirà con il suo nuovo singolo, il primo da solista, dal titolo "Pesche".

Malgrado il successo musicale e professionale, la vita di Federico Rossi non è stata facile: se la sua carriera è decollata dal 2015, dopo l'incontro con il concittadino Benji avvenuto nel 2010 (anche lui è nativo di Modena), nell'anno seguente ha dovuto affrontare la prematura morte del padre, a causa di una grave malattia, quando aveva solo 22 anni. Al padre, Mirko Rossi, ha poi dedicato il brano "Buona fortuna". Nel 2015, pubblicano il loro primo album “20:05”, l’orario in cui si sono conosciuti. Nel 2017, partecipano a diversi contest ed eventi canori e nel 2018 hanno pubblicato il loro terzo album “Siamo Solo Noise”, da cui è estratto il famoso singolo “Dove e Quando” e nel 2019 “Good Vibes”. Dopo aver ottenuto due dischi d’oro e due dischi di platino, Benji e Fede hanno annunciato la separazione.

Il duo, infatti, proseguirà la carriera da solista e proprio quest'anno, ad aprile, è uscito il suo primo singolo. Federico ha tante passioni, tra cui il calcio e i viaggi. Per quanto riguarda la vita privata, ha reso ufficiale la sua storia con Paola Di Benedetto, vincitrice del “Grande Fratello Vip”, nell’estate del 2018. I due, nel luglio 2019, hanno avuto una rottura del loro rapporto per un breve periodo, a causa di un presunto tradimento del cantante con Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo, cantante di “Amici”, ma sono tornati a fare coppia nell’autunno del 2019 e la loro unione ora sembra esserne uscita addirittura rafforzata.

