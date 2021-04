Gigi D'Alessio, lo sfogo di Anna Tatangelo sulla fine dell'amore: "A letto senza dirci una parola"

25 aprile 2021 a

Gigi D'Alessio è uno dei cantanti più famosi in Italia. Nato a Napoli il 24 febbraio 1967 sotto il segno dei Pesci, è cresciuto in una famiglia umile, ma giovanissimo è diventato prima direttore d’orchestra e poi cantautore. Oltre ai brani di successo da segnalare anche diverse partecipazioni televisive: nel 2019 è stato giudice di The Voice e conduttore di Vent’anni che siamo italiani insieme a Vanessa Incontrada, mentre nel 2020 è tornato anche nella stessa veste a The Voice Senior.

Piuttosto turbolenta la vita privata del cantante. E' stato sposato con Carmela Barbato, la donna gli ha dato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (quest'ultimo aveva solo 3 anni al momento della separazione). Successivamente D'Alessio conosce Anna Tatangelo, all'epoca giovanissima collega di 16 anni: i due si conoscono alla fine di un concerto quando la cantante viene invitata dal padre a farsi scattare una foto insieme a Gigi D’Alessio. Di lì a un anno, inaspettatamente, il cantante napoletano si offrirà di produrre il primo disco della Tatangelo, conquistato dalla sua voce. Nel 2006 è sbocciato quindi l’amore, consacrato nel 2010 dall’arrivo di Andrea, primo ed unico figlio della coppia. La storia tuttavia si è conclusa qualche tempo dopo, nel 2017 la prima crisi, nel 2020 la rottura definitiva: "Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”, ha raccontato Anna Tatangelo in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Nel febbraio 2021 per Gigi D'Alessio ci sarebbe una nuova fiamma. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, il cantante convivrebbe (condizionale d'obbligo) con l'avvocato e sua grande fan Denise Esposito, classe 1992 e 25 anni in meno di lui. Gigi D'Alessio è ospite domenica 25 aprile su Rai1 a Da Noi a ruota libera, nel salotto di Francesca Fialdini.

Gigi D'Alessio e Carlo Conti a "Da noi a ruota libera"

