Max Pezzali: l'amore per il figlio Hilo, la moglie Debora Pelamatti, la moto e i fumetti

Max Pezzali è uno degli ospiti principali della puntata di Quelli che il calcio di domenica 25 aprile, in onda a partire dalle ore 14.30 su Rai 2. Il famoso cantautore milanese interverrà nella popolare trasmissione televisiva, che abbina le partite del campionato di calcio all'intrattenimento e allo spettacolo, per parlare del suo ultimo libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

Una "fatica" letteraria che ripercorre la carriera, i successi e le tappe principali della vita di uno dei più amati cantanti della musica pop italiana di ogni età. Tra queste tappe anche quelle della sua vita privata, le sue passioni e l'amore: Max Pezzali, infatti, si è sposato nel 2005 con Martina Marinucci e nel 2008 è nato suo figlio Hilo. Nel 2013 ha divorziato dalla moglie e ha poi celebrato un nuovo matrimonio nel 2019 con Debora Pelamatti, con cui per ora non ha figli. Pezzali è un grande appassionato di moto (il nome del suo gruppo musicale è stato scelto in tributo al modello Sportster della Harley-Davidson, la cui cilindrata più piccola disponibile è di 883 cm cubi). Ma al tempo stesso Pezzali ha dichiarato di non aver mai voluto acquistare tale modello di motocicletta per scaramanzia. Ciononostante dal 2000 è socio azionario di una concessionaria autorizzata Harley-Davidson a Pavia e nel 2015 ha aperto un bar posto proprio accanto alla concessionaria.

È anche un grande appassionato di fumetti, in particolare dei fumetti di supereroi della Marvel[ e della serie Rat-Man di Leo Ortolani, definita da Pezzali "uno dei fumetti più originali mai partoriti nel nostro Paese". È anche un grande fan del fumettista romano Zerocalcare e a metà degli anni novanta ha pubblicato, in collaborazione con Ade Capone, persino un proprio fumetto, intitolato "Gli anni d'oro", in cui erano protagonisti proprio gli 883.

