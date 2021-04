Ascolti tv sabato 24 aprile, trionfo per Amici 2021: ma in terza serata record per Ciao maschio

25 aprile 2021 a

Ennesimo trionfo per Amici 2021, il talent show di Maria De Filippi. La puntata di sabato 24 aprile, la sesta del Serale, ha registrato 5.831.000 spettatori e il 27.9% di share. Una puntata ricca di colpi di scena, che ha visto le solite schermaglie tra Arisa e Rudy Zerbi, senza dimenticare quelle tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, mentre Anna Pettinelli e Veronica Peparini restano più defilate in questo genere di discussioni. Alla fine l'eliminato della puntata è stato il cantante Raffaele, battuto al ballottaggio finale da Deddy. La ballerina Giulia Stabile di nuovo la preferita dal mondo social per quanto riguarda il premio Tim. Al secondo posto, la fiction Sotto Copertura La Cattura di Zagaria, in replica su Rai1 con 2.938.000 spettatori e il 13.8% di share. Terzo posto, per Sapiens Un Solo Pianeta su Rai3, con 1.377.000 e il 5.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Don Camillo Monsignore ma non troppo su Rete4 (1.324.000 spettatori, share 5.5%), Fbi e Blue Bloods su Rai2 (rispettivamente, 1.314.000 spettatori, share 5%, e 1.319.000 spettatori, share 5%), Dragon Trainer Il Mondo Nascosto su Italia1 (1.127.000 spettatori, share 4.4%), Mussolini Ultimo Atto su La7 (537.000 spettatori, share 2.2%), Cercando Elisa Il Delitto Claps sul Nove (430.000 spettatori, share 1.7%), Sette Anime su Tv8 (328.000 spettatori, share 1.4%).

Nella terza serata, cresce Ciao maschio. Il format di Nunzia De Girolamo, andato in onda quasi alle una di notte su Rai1, ha visto il record storico di share con una media del 10.3% di share. Sulle poltrone viola sedevano Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro. La puntata è stata molto apprezzata anche sui social, con l’#CiaoMaschio che su Twitter è risultato essere il programma di seconda serata più commentato, entrando in trend topic. Un successo davvero inaspettato alla vigilia.

