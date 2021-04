Fabrizio Pregliasco, disordinato in amore: "Sono un Peter Pan che non cresce"

25 aprile 2021 a

Fabrizio Pregliasco è un virologo nato a Milano, sotto il segno dello Scorpione, l’11 novembre 1959. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università della sua città, suo malgrado è diventato noto al grande pubblico per le sue frequenti partecipazioni televisive in seguito alla pandemia da Covid, esplosa nel marzo 2020. Per quanto riguarda la vita privata, Pregliasco si è lasciato andare a qualche confidenza durante una trasmissione radiofonica, Un giorno da pecora, su Radio2 con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

"Se sono stato più tradito o traditore? Diciamo che sono stato un po' disordinato", ha affermato. "Più che altro le persone che sono state con me dicono che sono un Peter Pan che non cresce e tutte hanno avuto lo stesso giudizio quindi credo abbiano ragione - ha aggiunto -. Sono sempre attaccato alle mie cose, al lavoro e a queste passioni che forse mi allontanano un po’ dalle cose di tutti i giorni”. Relativamente alla sua presenza social, su Instagram, Geppi Cucciari ha scoperto che il virologo segue Adriana Volpe, Elisa Isoardi e Diletta Leotta. "Ho avuto modo di conoscere la Volpe perché sono stato ospite nel suo programma - ha spiegato -. La Leotta non ricordo dove l’ho conosciuta, forse via Skype per qualche trasmissione”.

Tornando al lato professionale, Pregliasco è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva e Tossicologia, dal 1991 è ricercatore universitario al Dipartimento di Scienze Biomediche del capoluogo lombardo. Pregliasco è anche direttore scientifico della Fondazione Sacra Famiglia Onlus di Cesano Boscone, ed è anche diventato direttore sanitario della Casa di Cura Ambrosiana dello stesso Comune. Nella sua carriera è stato nominato anche direttore sanitario dell’Irccs (Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano). Pregliasco è professore aggregato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Il virologo è ospite domenica 25 aprile a Domenica In, su Rai1 nel salotto di Mara Venier.

