Massimiliano Ossini, l'amore per Laura. Ma la sua amante è la montagna

Conduttore televisivo ed ex modello, Massimiliano Ossini è nato a Napoli (1978) ma ormai è considerato adottato da Ascoli Piceno. Nella città delle Cento Torri ha conosciuto e sposato Laura Gabrielli, imprenditrice, da cui ha avuto tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Ma si è inserito in maniera molto intensa anche nel tessuto cittadino, legando con gli ascolani e diventando un vero e proprio ambasciatore delle bellezze storiche del territorio. Dopo le esperienze da modello, si è affermato nel campo televisivo dove ha partecipato a decine e decine di trasmissioni e talk. Ormai è il punto di riferimento di Linea Bianca, un programma molto seguito, che permette si conoscere meglio l'Italia delle montagne. Ma è stato protagonista anche di Unomattina, Linea Verde e tanti altri appuntamenti televisivi.

Massimiliano Ossini ha dovuto affrontare un "avversario" più impegnativo delle montagne: il Covid 19. Tutto il suo nucleo familiare, infatti, è risultato positivo al virus. Lui ha raccontato in televisione di essere stato molto male per due giorni, per fortuna non a livello polmonare: dolori muscolari e di ossa, più di una incredibile stanchezza: "Non riuscivo nemmeno a sdraiarmi sul letto. Era come se avessi dovuto sostenere un intervento chirurgico". La situazione lentamente si è stabilizzata e il virus è stato superato: "Ma ho avuto paura - ha dichiarato Ossini - E ancora ce l'ho".

Superato il Covid ha ripreso a lavorare ed è tornato ad incantare i telespettatori della Rai con le sue puntate tra le Alpi e gli Appenini. E in più di una occasione si è dedicato proprio all'Italia centrale. Ad Ascoli, oltre che della moglie e della sua famiglia, è innamorato di una tradizione che è la Quintana. Alla rievocazione storica partecipa da diverse edizioni ed è tra i personaggi che aprono il corteo, montando a cavallo. Nel 2020 la Quintana non è stata disputata a causa del virus. Ci sono forti dubbi anche sulle edizioni 2021. Oggi, domenica 25 aprile, Massimiliano Ossini sarà ospite di Da noi...a ruota libera, il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini.

