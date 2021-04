Elisabetta Gregoraci, la posizione preferita per fare l'amore: "A me piace stare sotto"

25 aprile 2021 a

Elisabetta Gregoraci è una famosa showgirl, soprattutto (ma non solo) per essere stata la moglie dell'imprenditore Flavio Briatore. Nata l’8 febbraio 1980 sotto il segno dell’Acquario, Elisabetta ha iniziato la sua carriera con un concorso di bellezza ed è poi approdata alla conduzione di molti programmi di successo, come Made in Sud e Battiti Live. Nel 2020 è stata una concorrente del Grande Fratello Vip 5. Durante la sua esperienza nel reality, la Gregoraci si è lasciata andare anche a qualche rivelazione piccante.

Una sulla possibilità di consumare un rapporto sessuale in diretta tv: “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare. Una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto”, ha confidato. Un'altra sulla sua posizione preferita nel fare l'amore, rivelata sempre durante un gioco nella casa di Cinecittà: "A me piace stare sotto", ha dichiarato la showgirl calabrese. Per quanto riguarda la vita privata, è datato 2006 il primo gossip che svelava la relazione tra Elisabetta Gregoraci, allora showgirl poco conosciuta, e l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono sposati il 14 giugno del 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma.

Per l’occasione la showgirl ha indossato un abito di Cavalli (che, si dice, abbia richiesto ben 500 ore di lavoro). Il 18 marzo 2010 è nato il primo e unico figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: il piccolo Nathan Falco. Il nome Nathan in ebraico significa dono di Dio. Gli idoli di Elisabetta quando era bambina erano Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini. Ha praticato karate per 10 anni, disciplina di cui è cintura nera. In una vecchia intervista rilasciata a Grazia ha rivelato come, durante un tentativo di scippo, sarebbe riuscita a liberarsi proprio grazie ad una mossa di autodifesa. Elisabetta è ospite domenica 25 aprile su Rai1 a Domenica In, con Mara Venier.

