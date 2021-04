Rocio Munoz Morales, l'amore e le due figlie con Raoul Bova. Ma anche volontariato e un romanzo

25 aprile 2021 a

Rocio Munoz Morales, 32 anni, è un'attrice, modella e conduttrice televisiva spagnola, da circa dieci anni compagna di Raoul Bova. Oggi, domenica 25 aprile, sarà ospite di Mara Venier negli studi di Domenica In. Il suo amore con l'attore Italiano è scoppiato nell'ottobre del 2011 sul set di "Immaturi - Il viaggio", film girato sull'isola greca di Paro.

Rocío Munoz Morales e Raoul Bova. Un amore nato sul set

Con lui ha poi avuto due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1 novembre 2018. Oltre alla sua attività di attrice è molto attivo nel mondo del volontariato e ora h ascritto anche il suo primo romanzo. Dal 2017, infatti, Rocio è madrina del "Chicco Di Felicità" campagna di beneficenza sostenuta dal marchio per bambini Chicco per l'impegno a favore dell'infanzia in difficoltà. Nella primavera del 2020, inoltre, in piena emergenza Covid, insieme al compagno Raoul hanno aiutato l'unità operativa della Croce Rossa Italiana a distribuire pasti caldi, coperte e intimo ai senzatetto di Roma. Oggi con Mara Venier, invece, parlerà proprio di questa sua prima "fatica" letteraria - "Un posto tutto mio" - di cui ha anticipato alcuni contenuti in un'intervista uscita il 20 aprile a Vanity Fair.

"È un romanzo leggero, di intrattenimento. Sentivo che volevo dire qualcosa di me senza mettermi in mostra", ha detto. "Attraverso Camila, la protagonista, ho rivissuto certi passaggi della mia vita che forse non avevo mai elaborato. La sensazione di essere straniera in Italia, per esempio. Oggi per me casa è Roma, incredibilmente non lo è più Madrid, ma quando sono arrivata in questo Paese non sapevo una parola di italiano ed è stato davvero faticoso. Ero assalita dai pregiudizi", ha spiegato, facendo riferimento soprattutto a chi la criticava per la grande differenza di età con il compagno o di approfittare della sua fama per farsi strada.

