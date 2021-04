Claudia Pandolfi, dall'esordio a miss Italia ai due figli con Roberto Angelini e Marco De Angelis

25 aprile 2021 a

a

a

Claudia Pandolfi, classe '74, è un'attrice italiana nota soprattutto per la partecipazione alle serie tv "Un medico in famiglia" e "Distretto di polizia", a cavallo tra la fine degli anni Novanta e la prima decade del Duemila.

A Domenica In si parla di riaperture con Speranza e del caso Pipitone

Non tutti sanno, però, che il suo esordio nel mondo dello spettacolo avvenne nel 1991 quando, dopo la partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia, venne notata da Michele Placido, che le offrì una parte nel film "Le amiche del cuore", che uscì l'anno seguente. Da allora è iniziata la sua carriera al cinema e in miniserie tv, di cui le due sopra richiamate sono state le più longeve e quelle più apprezzate dal grande pubblico, che è stato conquistato da Claudia, bella, spigliata, simpatica, spesso protagonista anche dei salotti televisivi. La Pandolfi non ha mai voluto mettere la sua vita privata e i suoi amori sotto i riflettori, tuttavia ha due figli con due compagni diversi. Il primo, nato nel 2006, lo ha avuto un figlio dal cantautore e chitarrista Roberto Angelini. Successivamente ha avuto una storia d'amore con Marco Cocci. Dal 2014, invece, ha una relazione con il produttore Marco De Angelis, padre del suo secondogenito, nato nel 2016.

Gigi D'Alessio e Carlo Conti a "Da noi a ruota libera"

Ha anche una sorella, Enrica, di 10 anni più giovane, con cui ha recitato in Ovosodo. Oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare la nuova fiction "Chiamami ancora amore", che andrà in onda dal 3 maggio su Rai 1 per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Oltre a lei nella puntata di questa domenica della liberazione ci saranno anche il ministro della salute, Roberto Speranza; la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio; la compagna di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales, elisabetta Gregoraci e altri personaggi in collegamento.

Kilimangiaro, ultima puntata della stagione: gli ospiti di Camila Raznovich

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.