Kilimangiaro, oggi 25 aprile ultima puntata su Rai 3: gli ospiti di Camila Raznovich

25 aprile 2021 a

a

a

Ultima puntata della stagione oggi, domenica 25 aprile, per Kilimangiaro, in onda a partire dalle 16.30 su Rai 3. Come sempre, Camila Raznovich racconterà il mondo attraverso la lente del viaggio, con il contributo dei tanti ospiti e dei documentari più amati dal pubblico in questa stagione. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata e gli ospiti della conduttrice.

Alla scoperta del mondo con Camilla Raznovich: ospiti e documentari

In studio con la Raznovich ci sarà Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oltre ai "resident talent" del programma, il geologo Mario Tozzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’alpinista Hervè Barmasse e l’astrofisico Luca Perri. Kilimangiaro è un programma di Cristoforo Gorno e Di Maria Iodice, Massimo Favia, Sergio Leszczynski, Antongiulio Panizzi, Fabio Roberti e Camila Raznovich. La regia è di Andrea Dorigo. In relazione alla programmazione degli altri canali Rai, sempre nella fascia pomeridiana, si inizia con Domenica In su Rai 1 con Mara Venier, che avrà come sempre tantissimi ospiti: dal ministro della salute, Roberto Speranza, per parlare della situazione del Covid in Italia e delle riaperture a Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, che non ha mai smesso di cercare la sua bambina, scomparsa ormai 17 anni fa.

Kilimangiaro, alla scoperta dei segreti e del futuro del pianeta

Ma in studio ci saranno anche personaggi del mondo dello spettacolo, come l'attrice Claudia Pandolfi ed Elisabetta Gregoraci. A Quelli che il calcio, in onda dalle 14.30 su Rai 2, invece, spazio alle partite della Serie A della giornata ma anche alla musica, con ospiti Max Pezzali e Federico Rossi (ex di Benji & Fede), mentre Gigi D'Alessio sarà ospite centrale della puntata pomeridiana di Da noi a ruota libera, condotto da Monica Fialdini. In serata, invece, su Rai 3, nuovo appuntamento con Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e i loro ospiti.

Kilimangiaro, Camila Raznovich e il tema del ritorno dal viaggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.