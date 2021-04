Emilio Fede dimesso dall'ospedale: "Ho rischiato la vita. Ora aiuterò i malati"

25 aprile 2021 a

Emilio Fede è stato dimesso ieri dall'ospedale San Raffaele di Milano e ha raccontato al Corriere della Sera l'esperienza vissuta. Con un nuovo proposito che nasce da una considerazione esistenziale: "Ho rischiato la vita, ora aiuterò i malati".

"Stavo tornando a casa, c’era un tratto di strada non asfaltata, ho perso l’equilibrio. Ho avuto il Covid, certamente ero indebolito, non ero presente a me stesso". Fede ricorda questi ultimi mesi bui, tra Covid, l'arresto e quest'ultimo ricovero: "Il buio, e poi i colori che si confondevano. Faccio fatica a ricordare le facce, ogni tanto mi vengono in mente i nomi. Ai medici e agli infermieri tutto il mio apprezzamento. Sono eroi, sempre presenti. La notte, contavo i minuti e poi le ore finchè arrivasse l’alba. E di giorno pregavo che la sera sarei riuscito ad addormentarmi e a sognare mia moglie. Mi è mancata tanto".

Ora la "nuova" vita: "Sono stato in oltre 40 Paesi in Africa per raccontare la fame, ho denunciato il razzismo e sono stato imprigionato, sono salito sul Monte Bianco con Bonatti. Tante volte ho rischiato la vita, ma questa volta una cosa l’ho capita: la solidarietà è un bene che va coltivato. Ho deciso che dedicherò una parte dei miei averi alla creazione di una fondazione che assista le persone malate, per non dimenticare chi soffre e non ha i mezzi per curarsi...". Nuova pagina di vita all'orizzonte per l'ex direttore del Tg 4, che ora ha 89 anni, gli ultimi dei quali caratterizzati anche da scandali e condanne giudiziarie. Un personaggio spesso discusso, su cui è stata fatta tanta ironia, soprattutto nella fase finale della sua carriera e per i modi con cui conduceva il telegiornale della rete Mediaset, giudicato sempre troppo incline ad omaggiare il centrodestra e l'allora premier, Silvio Berlusconi.

