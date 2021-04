Da noi a ruota libera, domenica 25 aprile su Rai 1 ospiti Gigi D'Alessio e Carlo Conti

25 aprile 2021 a

a

a

Da noi a ruota libera torna oggi, domenica 25 aprile, a partire dalle ore 17.20 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di oggi della conduttrice Monica Fialdini, che va in onda al termine di Domenica In di Mara Venier.

A Domenica In si parla di riaperture con Speranza e del caso Pipitone

La conduttrice questa settimana avrà ospite Gigi D’Alessio per un ritratto sincero del cantautore tra ricordi, aneddoti inediti e incontri speciali. Ora il cantante, dopo la fine della storia con Anna Tatangelo, ha una nuova compagna con cui convive, Denise. Inoltre, nel corso della puntata Francesca Fialdini farà un’incursione a sorpresa negli studi dello show di Rai 1 "Top dieci", dove incontrerà il padrone di casa Carlo Conti. Infine, Massimiliano Ossini si racconterà attraverso una fiaba, come se fosse un vero e proprio Principe azzurro. E non mancherà il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni.

Max Pezzali e Federico Rossi a "Quelli che il calcio"

Da Noi…A Ruota Libera è un programma di Max Novaresi, Igor Artibani, Francesca Fialdini, Ernesto Marra e Massimo Piesco realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabrizio Cofrancesco, produttore esecutivo Monica Gallella. Come detto, prima della puntata di oggi non mancherà l'appuntamento con Domenica In di Mara Venier, che avrà come ospiti il ministro della salute, Roberto Speranza; Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ma anche personaggi della musica e dello spettacolo, come l'attrice Claudia Pandolfi ed Elisabetta Gregoraci. Su Rai 2, invece, dalle 14.30 va in onda l'appuntamento con Quelli che il calcio, che abbina come sempre musica, spettacolo, sport, divertimento e ironia. Ospiti di oggi sono Max Pezzali e Federico Rossi. In serata, infine, su Rai 3, grande appuntamento serale con Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Gigi D'Alessio, con Denise è convivenza: ma l'ex Anna Tatangelo è sempre più sexy | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.