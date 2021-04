Quelli che il calcio, domenica 25 aprile su Rai 2 ospiti Max Pezzali e Federico Rossi

25 aprile 2021 a

Quelli che il calcio torna oggi, domenica 25 aprile, su Rai 2 a partire dalle 14.30. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi e gli ospiti di Luca, Paollo e Mia Ceran. Federico Rossi, ex Benji&Fede, si esibirà con il suo primo singolo, Porsche. Dopo di lui un altro cantante molto amato, Max Pezzali, in veste però di scrittore, vista l’uscita del suo nuovo libro, "Max90. La mia storia2. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

In studio si celebrerà il ritorno non solo di Francesco Paolantoni, che abbandonerà i panni del pittore d’avanguardia per prendere in mano gli attrezzi dello scultore, ma anche di Adriano Panatta. La prova agonistica della settimana vedrà Luca fronteggiare i muscoli del nuovo campione italiano dei pesi supermedi, Ivan Zucco. Esordio per Clizia Fornasier, attrice e tifosa del Verona, mentre a Roma, a casa di Rita Rusic, l’inviato Enrico Lucci sottoporrà la produttrice agli illusionismi ipnotici di Giucas Casella. A pochi chilometri di distanza, dalla lega navale di Ostia Francesca Brienza e il signor Opisso di Enzo Paci incontreranno i velisti italiani qualificati alle Olimpiadi di Tokyo. Scontro fra luminari della virologia negli spazi comici del programma: da un lato Paolo sarà l’infettivologo Matteo Bassetti, dall’altro tornerà Antonio Ornano con la sua imitazione di Roberto Burioni. Dopo gli scienziati ormai resi famosi dalla televisione, continuerà la satira sul piccolo schermo con i trailer della nuova stagione di Report, con Ubaldo Pantani nei panni di Sigfrido Ranucci, con Myrta Merlino, alias Barbara Foria, e la sua L’Aria che Tira, e infine con la conduttrice Licia Flowers di Brenda Lodigiani.

Poi il consueto spazio all'ironia con Simone Inzaghi/Ubaldo Pantani, allenatore della Lazio, commenterà la rincorsa del club al quarto posto, mentre Toni Bonji/Gustavo delle Noci presenterà le sue ultime fatiche letterarie. Due le partite del pomeriggio: Fiorentina-Juventus, che sarà commentata dal Franchi da Lorenzo Baglioni per i viola e da Neri Marcorè per i bianconeri e Inter-Verona, alla quale assisteranno dal Meazza il giornalista Fabrizio Biasin e l’ex ciclista Damiano Cunego.

