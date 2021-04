Amici 2021, De Martino show sfotte Stash sul look: "Maltrattati tre divani in ecopelle"

24 aprile 2021 a

Stefano De Martino sempre più mattatore ad Amici 2021, il talent show curato e condotto da Maria De Filippi. Sabato 24 aprile su Canale5 è andata in onda la sesta puntata del Serale e De Martino, uno dei tre giudici insieme a Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors, ha dimostrato ancora una volta tutte le sue qualità, non solo nella veste in cui è stato chiamato per la trasmissione, ma anche come showman.

In apertura di trasmissione infatti l'ex marito di Belen ha preso in giro il collega Stash sul look, caratterizzato da giacca e pantaloni di pelle: "Per vestirlo sono stati maltrattati soltanto tre divani in ecopelle", ha detto De Martino, tra gli applausi del pubblico. Scherzi a parte, Stefano si sta creando un ruolo da protagonista, da vero leader della giuria di Amici 2021 e sembra influenzare spesso i voti poi espressi dai colleghi. Intanto anche nella puntata di sabato 24 aprile ha regalato battute soprattutto quando ci sono le sfide che vedono impegnati i ragazzi capitanati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, con i quali evidentemente ha un rapporto molto confidenziale.

Nelle ultime settimane inoltre sembra farsi largo pure l'ennesimo gossip legato a lui: stando alle indiscrezioni che circolano sul web, sarebbe reale il flirt tra De Martino e Martina Miliddi, la giovane ballerina eliminata appena otto giorni fa. Osteggiata dalla Celentano, Martina è stata sempre difesa dal buon Stefano e questo ha insospettito i suoi fan, tanto da far circolare le voci di una liaison tra i due. Flirt tuttavia mai confermato, ma alimentato comunque ulteriormente dal fatto che De Martino abbia iniziato a seguire su Instagram la Miliddi. Quest'ultima, ospite a Verissimo nella puntata di sabato 24 aprile, non si è sbilanciata più di tanto sulla sua vita privata, a parte la fine della storia con Aka7even.

