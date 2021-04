Wanda Nara, il vestito di Dolce & Gabbana è super sexy: seno in primo piano | Video

24 aprile 2021 a

Wanda Nara incontenibile, in tutti i sensi. La showgirl e procuratrice argentina infatti è impegnata su più fronti: dagli scatti sulla sua pagina Instagram, dove può contare su quasi 8 milioni di follower, al futuro ancora tutto da scrivere del marito Icardi, attualmente centravanti del Psg ma che non sta nascondendo la sua intenzione di tornare in Italia, con Juventus diretta interessata. Ma partiamo dai social, dove Wanda alterna foto familiari con i figli (5, di cui 2 da Maurito e i maschietti dall'ex marito Maxi Lopez) a scatti ben più bollenti, con le sue forme incontenibili in primo piano.

L'ultimo appartiene a questa categoria. Wanda infatti è impegnata in uno shooting fotografico e veste un bellissimo, colorato e super sexy vestito di Dolce & Gabbana. Un vestito che tuttavia fatica a contenere le sue forme, tanto che il seno è incontenibile e appare in primo piano, apprezzatissimo dai suoi fan. Intanto nelle ultime settimane il marito della showgirl, Mauro Icardi, è tornato a ritagliarsi un po' di spazio nel Psg delle stelle Neymar e Mbappè. Sabato 24 aprile infatti è andato nuovamente a segno nel 3-1 in casa del Metz, una vittoria che ha consentito ai parigini di issarsi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa del match del Lille, la rivale nella Ligue 1.

Con un successo il Lille infatti tornerebbe al comando. Icardi ha firmato su rigore la rete del 3-1 che ha messo in sicurezza il risultato. Per quanto riguarda il futuro del centravanti, sono noti i suoi segnali alla Juventus, probabilmente il vero sogno dell'attaccante ex capitano dell'Inter. Difficile ora conoscere le trattative che potranno svilupparsi nei prossimi mesi. Anche le big del calcio sono in crisi e dopo il flop della Superlega tutti i club saranno chiamati ad attraversare un periodo problematico. Ma Wanda, almeno per il momento, non sembra preoccuparsene, per la gioia dei suoi follower, e non solo.

