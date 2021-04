L'Eredità, Valentina nuova campionessa e alla Ghigliottina vince 115.000 euro con un Abbraccio

24 aprile 2021 a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Si tratta di Valentina, che nella puntata di sabato 24 aprile ha superato in un avvincente Triello la veterana Monica e Marco, che comunque torneranno domenica 25. Alla Ghigliottina si è poi presentata con un montepremi di 230.000 euro, che dopo le parole Mandare, Caldo, Stretti, Klimt e Pugile si è ridotto soltanto una volta, fermandosi a 115.000 euro. Per la conduttrice di una web radio, il termine chiave per il gioco finale era Abbraccio.

Una scelta sofferta, visto che in un primo momento Valentina aveva optato per Bacio, poi corretto successivamente. A questo punto Flavio Insinna ha dato vita al suo consueto ragionamento, ironico e arguto, confermando - pur con qualche brivido - come la risposta esatta fosse proprio Abbraccio. Per Valentina dunque un trionfo, con 115.000 euro portati a casa. Seconda vittoria consecutiva alla Ghigliottina: venerdì 23 aprile era stato Gaetano (eliminato nella puntata di oggi) a rendersi protagonista con una grande cavalcata, nel corso della quale ha centrato tre risposte esatte di fila al Triello.

Una prestazione incredibile quella dell'artista che, alla prova delle cinque coppie di parole, ha visto dilapidarsi buona parte del montepremi, sceso a 57.500 euro. Ma con il termine Collaborazione si è portato a casa una cifra non indifferente e ha meritatamente festeggiato. Per lui l'avventura al quiz show di Rai1 tuttavia è durata ben poco, visto che sabato 24 aprile non è riuscito ad arrivare neanche al Triello e quindi è stato eliminato definitivamente dal gioco. Per lui non certo un futuro alla Cannoletta o alla Martina Crocchia. Questi ultimi due concorrenti si sono fatti strada e hanno vinto un bottino niente male, rispettivamente 280.000 e 158.000 euro. Per il divulgatore culturale di Lecce addirittura si è aperto uno spiraglio in tv: Massimo Cannoletta infatti è opinionista fisso a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. Qui Cannoletta cura una rubrica tutta sua, Massimo 5 minuti. Tornando a Valentina, tornerà a L'Eredità per confermare il titolo e magari arricchire il bottino, nella puntata di domenica 25 aprile, sempre su Rai1 dalle 18,45.

