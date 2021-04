Nino Frassica, il matrimonio con Barbara Exignotis senza anello: "Uno spreco di soldi"

24 aprile 2021 a

Nino Frassica è uno dei comici più amati dal pubblico italiano. Nato in Sicilia nel 1950, la svolta nella sua carriera è arrivata grazie a Renzo Arbore, che lo ha chiamato per Quelli della notte e Indietro tutta, due show cult degli anni Ottanta. Da lì tanti successi televisivi, a teatro e al cinema. Per quanto riguarda la vita privata, dopo il matrimonio con la collega Daniela Conti, durato otto anni, ha ritrovato la serenità con Barbara Exignotis, di 25 anni più giovane. Frassica e Barbara si sono sposati con una cerimonia semplice nel 2018.

Nino Frassica, la prima moglie è la collega Daniela Conti: un matrimonio durato otto anni

Alla cerimonia hanno partecipato pochissimi amici e colleghi, ma da segnalare anche come non ci sia stato il classico scambio degli anelli. La stessa Barbara Exignotis ha rinunciato a questo simbolo: "Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo”, ha spiegato in una vecchia intervista. La cerimonia di matrimonio è stata quindi la celebrazione dell’amore di Nino e Barbara che si sono presentati all’altare con un outfit davvero originale: nessun abito bianco per la sposa, ma un abito scuro.

Nino Frassica, l'amore per Barbara ex attrice a luci rosse: è il secondo matrimonio

Ma le curiosità di questa coppia non finiscono qui, visto che entrambi non hanno la patente. Un problema risolvibile visto che hanno dichiarato: “Quelle poche volte in cui abbiamo bisogno di spostarci chiamiamo il taxi", ha affermato ancora la moglie del comico, con un passato nel cinema a luci rosse. Per quanto concerne i nuovi comici, Frassica ha recentemente rilasciato una intervista in cui ha manifestato il suo pensiero: "Prima si lavorava nei locali e c’era un linguaggio preciso, dovevi prepararti e coccolare il pubblico - ha detto -. I social sono una sintesi dove vanno forte Maccio Capatonda e i The Jackal che hanno un linguaggio ‘internettiano’. Hanno un modo per far ridere sul web e lo sanno fare bene. Il mio erede? Valerio Lundini, sicuramente. E poi i surrealisti, che seguono la mia linea. Anche Massimo Bagnato e Maccio Capatonda, che non sono più giovani ma affermati”, ha sottolineato Frassica.

