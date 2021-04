Tg2 Dossier, la lunga storia delle Frecce tricolori: oltre 60 anni

24 aprile 2021 a

a

a

La sera prima del 25 aprile, Rai 2 dedica il Tg2 Dossier alla Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce tricolori. Segreti, aneddoti e curiosità di quello che è un fiore all'occhiello delle forze armate italiane. Il Dossier del Tg2 inizierà alle 23.30, ovviamente su Rai 2. Fabio Chiucconi è entrato nella base di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, per andare in volo con le Frecce stesse e raccontare in diretta acrobazie che provocano grandi emozioni. Ma per comprendere il presente della Pan, si ripercorrerà la storia dell'Aeronautica Militare e dei pionieri del volo acrobatico attraverso i protagonisti di ieri e di oggi, con il racconto dei piloti e dei tecnici del 313 Gruppo Addestramento Acrobatico: è proprio questo il nome ufficiale delle Frecce.

Video su questo argomento Applausi per il passaggio delle Frecce Tricolori sul cielo di Assisi. Omaggio a San Francesco

La pattuglia è nata nel 1961 quando l'Aeronautica ha deciso di creare un gruppo permanente per l'addestramento dell'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Le Frecce tricolori in volo sono sempre dieci. Nove aerei in formazione e un solista. E' il gruppo acrobatico più numeroso al mondo. Il programma completo comprende circa venti acrobazie e dura oltre 30 minuti che fanno delle Frecce tricolori una delle squadre migliori al mondo. Il velivolo utilizzato dal 1982 è un Aermacchi Mb 339.

Video su questo argomento Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Cortina

La storia affonda le radici ancor più nel passato. In Italia, infatti, la prima scuola di volo acrobatico fu fondata nel 1930 all'Aeroporto di Udine Campoformido. Fu il colonnello Rino Corso Fourgier, comandante del primo stormo caccia, a dare vita all'iniziativa. Allora gli aerei erano cinque Fiat Cr 20 che l'8 giugno dello stesso anno, dettero vita alla prima manifestazione: La giornata dell'Ala. Ovviamente durante la Guerra l'attività fu interrotta e soltanto al termine del conflitto si riprese con varie squadre e una lunga serie di iniziative. Nel 1960 la decisione di fondare il reparto, selezionando i migliori piloti acrobatici. Nel 1961 la nascita di una pattuglia che da sessant'anni regala immense soddisfazioni all'Aeronautica italiana.

Ciao maschio: Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro alla corte di Nunzia De Girolamo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.