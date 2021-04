Annalisa, il suo pensiero sugli uomini: "Non riescono a stare con una donna più famosa"

24 aprile 2021 a

Annalisa Scarrone, più semplicemente Annalisa, è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico. Classe 1985, originaria di Savona (dove è nata il 5 agosto, sotto il segno del Leone), è cresciuta a pane e musica, raggiungendo la grande popolarità come concorrente durante la decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto la seconda posizione. Da lì la sua carriera è letteralmente esplosa, fino alla partecipazione anche all'ultimo festival di Sanremo, con il brano Dieci.

Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa è attualmente single. In passato ha dichiarato sugli uomini: "Una donna riesce a stare con uno che ha più successo, un uomo no. Questo non si cambia", ha affermato in una vecchia intervista. Ha rivelato di essere molto amica di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone: spesso le tre colleghe si scambiano anche consigli di stile. Tra le curiosità sul suo conto, il soprannome con cui la chiamano gli amici e i fan è Nali, mentre prima, per gli amici dell’università, era Billy. A lungo il nome del suo fidanzato (per meglio dire ex fidanzato) è rimasto top secret.

Il brano di Annalisa, Dieci su una relazione in crisi

In seguito, però, si è scoperta l’identità dell’uomo misterioso: si trattava di Davide Simonetta. Anche lui lavora nel mondo della musica, essendo sia autore che produttore musicale. A fine 2017 la coppia si è separata e la cantante ha continuato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. “Non mi piace mischiare il lato privato a quello professionale. Mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto. Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita - ha spiegato in una intervista di qualche tempo fa a Spy -. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme”. Annalisa Scarrone è ospite sabato 24 aprile ad Amici 2021, sesta puntata del Serale, su Canale5.

