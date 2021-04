Ciao maschio: Al Bano, Paolo Conticini e Raimondo Todaro alla corte di Nunzia De Girolamo

24 aprile 2021 a

a

a

Paolo Conticini, Al Bano e Raimondo Todaro. Saranno gli ospiti della puntata di stasera, 24 aprile, di Ciao Maschio, il talk condotto da Nunzia De Girolamo. Inizio a mezzanotte e 45 (quindi in realtà palinsesto del 25 aprile) per il programma guidato dall'ex parlamentare, deputata per due legislature. Molto particolari e impegnativi gli ospiti di questa sera. A partire da Al Bano, considerato un uomo che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana, ma anche quella del gossip, visto il suo lungo e intenso matrimonio con Romina Power e la storia con Loredana Lecciso. Tra l'altro nelle ultime ore Al Bano ha voluto sottolineare l'importanza di Milva, dicendo di essersi sentito onoratissimo quando hanno inciso insieme Io di notte.

Al Bano, il figlio Yari avuto da Romina Power: dalla storia con Naike Rivelli al gossip su Asia Argento

Personaggio ben diverso Paolo Conticini, classe 1969, considerato uno dei belli del piccolo e grande schermo. Dopo un passato da modello, non si è certo tirato indietro davanti alle telecamere. Oltre venti film, ma anche tante serie televisive, teatro, programmi tv e riconoscimenti. Una collezione infinita di premi per un attore che ha preso parte anche ad uno show impegnativo e difficile come Ballando con le Stelle a cui ha partecipato nell'edizione 2020 con Veera Kinnunen. Nella vita privata Conticini è sposato. Con rito civile si è unito a Giada Parra nel 2013.

Paolo Conticini e la lunga storia d'amore con la moglie Giada

E a proposito Ballando con le Stelle, il terzo ospite della puntata di questa sera, sarà Raimondo Todaro. Catanese, classe 1987, ballerino, insegnante di danza, personaggio televisivo. Diciotto volte campione italiano di ballo in varie discipline, ma al centro dell'attenzione televisiva ci è finito proprio grazie allo show di Rai 1. Ha partecipato a tutte le puntate, tranne la prima. Ha vinto cinque volte. Nella vita privata nel 2013 ha avuto una figlia con la ballerina Francesca Tocca, l'anno dopo si sono sposati ma nel 2019 si sono separati. Come sempre, lui, Al Bano e Paolo Conticini dovranno rispondere alle domande intense e a volte anche molto delicate di Nunzia De Girolamo.

Martina Miliddi, Todaro scommette su di lei: "Sei tutto istinto, ma la tecnica è un disastro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.