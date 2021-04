Aka7even, la malattia e il difficile ritorno a scuola: ora soffre per la storia finita con Martina

24 aprile 2021 a

Aka7even, all'anagrafe Luca Marzano, è un giovane cantante nato a Vico Equense nel 2000 ed è un concorrente del talent show di Amici 2021, di Maria De Filippi. Per quanto riguarda la vita privata, Aka7even proviene da una famiglia numerosa, visto che ha quattro fratelli. Nel 2008 Luca ha avuto un incidente, per cui è rimasto in coma alcuni giorni.

Dopo essersi svegliato ha capito che la sua passione era la musica e da lì la sua vita è cambiata. Proprio ad Amici 2021 ha raccontato questa terribile pagina della sua vita, facendo commuovere i suoi compagni: “Oggi ho una sola paura, quella di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 anni a ritrovare il contatto con le persone - ha spiegato -. Quando trovo una persona che mi accetta per quello che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla ho paura di perderla. Io sono così, darei anche la vita per chi amo perché ci tengo tanto e il punto è che spesso ciò non viene capito e tutto ciò che faccio viene sminuito e ci piango la notte. Però io sono fatto così: chi mi vuole mi accetta, chi non mi vuole si getta”.

Il suo racconto è poi proseguito: “Tutto è partito quel giorno in cui ho avuto quella maledetta encefalite che mi ha portato ad avere crisi epilettiche - ha rivelato -. Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi. O con la possibilità di alzarmi con un handicap grave. Ma fuori mi aspettava una bolgia. Dopo il coma è stato terribile. Il mio primo giorno di scuola tutti i miei amici mi deviavano, pensavano che li potessi infettare. Da lì è partita la mia solitudine”. Nella scuola è nata la storia con la ballerina Martina Miliddi, una storia però durata poco. E ora Aka7even non nasconde la sua sofferenza.

