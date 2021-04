Sangiovanni e Giulia, festa per il disco di platino di lui: la ragazza fa la battuta e scatta il bacio

24 aprile 2021 a

Giulia Stabile (per tutti Giulia) e Sangiovanni sono due protagonisti di Amici 2021, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e sabato 24 aprile ci sarà la sesta puntata del Serale. I due hanno iniziato nel corso della loro esperienza nella scuola una storia d'amore che al momento sta andando a gonfie vele. Negli ultimi giorni è stato ufficializzato il disco di platino del cantante Sangiovanni con il suo singolo amatissimo Lady. Il concorrente ha scritto la canzone proprio mentre era nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dedicandolo alla stessa Giulia. La canzone ha avuto un successo immediato e ha ottenuto prima il disco d'oro e poi il disco di platino (il quale certifica oltre 50mila copie vendute).

Maria De Filippi ha comunicato la notizia a Sangiovanni facendogli una sorpresa. Appena saputa la notizia del disco di platino per Sangiovanni, tutti i concorrenti hanno gioito per lui e con la complicità della conduttrice è stato organizzato un aperitivo. In particolare il cantante ha deciso di offrire un aperitivo e una torta per festeggiare con i suoi amici. In particolare ad essere molto contenta della festa, è stata proprio Giulia, supportata dalla maestra Veronica Peparini. Giulia e Sangiovanni sono fidanzati ormai da diversi mesi anche se hanno avuto nel corso della storia un piccolo momento di crisi.

Il cantante temeva che questo rapporto potesse influire negativamente sul suo percorso musicale nella scuola. Successivamente, però, Sangiovanni ha cambiato idea in quanto non riusciva a stare distante dalla ballerina e i due sono tornati insieme più uniti di prima. I due quindi nel corso delle "celebrazioni" sono rimasti da soli e hanno lanciato un palloncino in aria insieme, col il numero uno, simbolo del primo disco di platino per Sangiovanni. Poi il cantante ha ricordato a Giulia che questa non è la loro prima festa insieme, infatti la stessa ballerina gli aveva organizzato una festa di compleanno per i suoi diciotto anni. "L'altra festa era più bella", ha dichiarato Giulia ironicamente. Poi inevitabile sono scattati i baci. Giulia e Sangiovanni sono protagonisti anche nella puntata di sabato 24 aprile di Amici 2021.

