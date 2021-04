Sotto copertura, su Rai 1 la puntata sulla cattura di Zagaria, boss dei Casalesi

24 aprile 2021 a

Stasera in tv, 24 aprile, su Rai 1 nuova puntata della serie Sotto copertura. La fiction porta sulla rete principale della televisione di Stato l’impegno civile, i sacrifici e l’abnegazione con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese. La regia della serie televisiva è di Giulio Mandredonia che racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: La cattura di Zagaria. Un boss di spicco dei Casalesi, imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni... Claudio Gioè veste i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli.

Un’irruzione in casa Ventriglia viene neutralizzata da una talpa di Zagaria, che informa il boss appena in tempo per evitare l’arresto. La squadra è costretta a riorganizzarsi, ma nel frattempo, grazie alle informazioni raccolte da Romano con i confidenti, ha trovato una buona pista su Turco: i combattimenti clandestini, di cui è appassionato. Carlo, per riscattarsi dopo aver dubitato di Romano, si offre volontario per infiltrarsi in quel pericoloso mondo. La sua operazione ha successo: Turco viene individuato, ma per arrivare al suo arresto Carlo dovrà mettere a rischio la sua vita in un ultimo combattimento… Nel frattempo, Zagaria ha proposta ad Agata di diventare l’erede “pulita” del suo impero criminale. Agata, sconvolta, si rifugia tra le braccia di Nicola e progetta di fuggire.

Inizio su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. I programmi della Rai sono stati letteralmente stravolti dalla morte di Milva. Numerose le variazioni, anche dei palinsesti della radio, ma la prima serata della rete principale non è stata modificata. Sotto copertura è una serie molto seguita dai telespettatori. Ispirata a fatti realmente accaduti, vede come interpreti principali Claudio Gioè, Antonio Folletto, Antonio Gerardi, Alessandro Preziosi, Guido Caprino, Bianca Guaccero, Simone Motedoro, Miriam Candurro, Filippo Scicchitano.

