Samuele, l'amore con Claudia Bentrovato e la coreografia romantica dedicata a lei

Samuele Barbetta è un ballerino concorrente ad Amici 2021, il talent show curato e condotto da Maria De Filippi. Sabato 24 aprile sesta puntata del Serale. Samuele è nato 23 anni fa in provincia di Padova, e ha iniziato a interessarsi alla danza ad appena 12 anni, quando ha cominciato a studiare i fondamenti dell’hip hop. Ha approfondito negli anni tutti gli stili di questa particolare danza e ha studiato seguendo i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale. Ama l’arte a 360 gradi: dai fumetti al cinema, passando per la recitazione. Dal 2010 al 2016 ha partecipato a tantissimi concorsi nazionali, sia in gruppo che come singolo, fino appunto ad Amici 2021.

Attualmente Samuele è un insegnante di danza hip-hop oltre che un coreografo. Per quanto riguarda la vita privata, Samuele è fidanzato con Claudia Bentrovato, anche lei ballerina e che ha realizzato alcuni progetti artistici con Samuele. Durante la seconda puntata del serale Samuele ha ballato una coreografia dedicata proprio a lei mostrandole anche un disegno. Delle relazioni precedenti di Samuele si sa che nel 2018 ha condiviso diverse foto in compagnia di Anna, ma la storia tra i due si è conclusa da tempo.

Dopo tanti complimenti, in quest'ultima parte dell'esperienza di Amici 2021 sta ricevendo anche qualche critica, e così il padre del ragazzo, Angelo, si è scagliato contro gli hater da social: "Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro da fare, ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Mi vergogno di voi. Vorrei vedere se fosse vostro figlio ad essere sempre preso di mira. Non sono questi i problemi dove sfogare la vostra rabbia, ma altri”, lo sfogo del padre di Barbetta su facebook. Ora Samuele è chiamato di nuovo a dimostrare tutte le sue qualità.

