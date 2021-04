Deddy, dal divorzio dei genitori quando era bambino alla storia con Rosa

24 aprile 2021 a

Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi, è un giovane cantante della scuola di Amici 2021, il talent show curato e condotto da Maria De Filippi. Sabato 24 aprile andrà in onda su Canale5 a partire dalle 21,30 la sesta puntata del Serale, con Deddy che sarà uno dei protagonisti. Nato a Settimo Torinese, in provincia di Torino il 30 maggio 2001. Vent'anni e tanta voglia di emergere, con la sua altezza che è pari a 180 centimetri. I genitori di Dennis hanno divorziato quando lui era appena un bambino.

La separazione è avvenuta infatti quando lui frequentava le elementari, e per Deddy non è stato per nulla semplice accettare e gestire questo importante cambiamento. Il cantautore ha anche un fratello maggiore, che considera il suo migliore amico. Dopo aver iniziato a dedicarsi alla musica, Deddy ha cominciato anche a studiare pianoforte e contemporaneamente ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Ad ottobre 2020 così è riuscito a pubblicare su Spotify il suo primo album, Forti e Fragili che ha già raggiunto oltre 50 mila ascolti. Intanto nel corso della sua esperienza ad Amici 2021, ha iniziato una storia d'amore con la ballerina Rosa Di Grazia.

Lei è stata eliminata qualche settimana fa, complice anche la avversità nei suoi confronti da parte di Alessandra Celentano. Tuttavia Rosa sta continuando a fare il tifo per lei. Non ha mai smesso di sostenerlo e recentemente ha pubblicato una nuova storia in cui ha di nuovo manifestato tutto il suo amore per Deddy. Nella story su Instagram, la ballerina è immortalata appunto mentre condivide una foto insieme a lui, con tanto di cuore. Lo stesso Deddy tuttavia sta sentendo la mancanza della fidanzata all'interno della scuola di Amici 2021 e la scorsa settimana ha dedicato 0 passi, uno dei suoi inediti, alla ballerina.

