Raffaele, dalle perplessità di Rudy Zerbi su di lui al rapporto con Martina

24 aprile 2021 a

a

a

Raffaele Renda, più semplicemente Raffaele, è un cantante concorrente nel talent show di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Classe 2000, è nato a Lamezia Terme. Il suo percorso musicale che lo ha portato a conquistare un posto nella scuola più famosa d'Italia è stato caratterizzato nel 2017 nella partecipazione a Sanremo Young, programma dedicato ai giovani talenti che cercano una strada per emergere insieme alla propria musica. Ad Amici 2021, davanti alla commissione degli insegnanti di canto formata da Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli, si è presentato con l’inedito Il sole alle finestre.

Amici 2021, spoiler Serale sesta puntata: social in rivolta per Giulia Stabile

Il brano, però, non ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli insegnanti. In particolare, Zerbi ha espresso perplessità sulla sua presenza nella scuola. A volerlo nella scuola è stato Arisa. “Grazie per i messaggi che mi stanno arrivando, non credo ci siano parole tanto grandi per descrivere la mia felicità. Il sogno di una vita si sta realizzando, ora avanti tutta”, ha scritto sui social dopo aver conquistato la maglia di Amici. Arisa è letteralmente pazza del suo talento mentre Zerbi lo vorrebbe un po’ più moderno.

Martina Miliddi, Todaro scommette su di lei: "Sei tutto istinto, ma la tecnica è un disastro"

Nel corso della sua esperienza nella scuola, Raffaele ha suscitato l’interesse della ballerina Martina Miliddi: lei infatti gli ha confessato il suo interesse allontanandosi così dal precedente fidanzato Aka7even. Raffaele tuttavia è confuso e ha temporeggiato, tanto che la loro storia non è sbocciata. Il cantante e la ballerina per il momento sono concentrati sulle rispettive carriere. L'intento di Raffaele è dimostrare capacità di emozionare e non solo una tecnica perfetta. Martina è appena uscita dalla scuola e sembra provare comunque un forte sentimento per il cantante, che però sembra avere al momento altre priorità.

Amici 2021, spoiler sesta puntata: ospiti ed eliminato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.