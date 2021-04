Marcella Bella, dall'amore alle polemiche per le sue scelte politiche

24 aprile 2021 a

Da un rapporto freddo ad una stretta amicizia. Una è Donatella Rettore, l'altra Marcella Bella. Due donne simbolo della musica leggera italiana degli anni passate. Oggi sabato 24 aprile, saranno ospiti insieme di Silvia Toffanin, durante la puntata di Verissimo, su Canale 5. Marcella Bella per anni è stata una delle cantanti più ascoltate in Italia. Montagne Verdi uno dei brani che le ha regalato fama e successo, proposto alla sua prima partecipazione del Festival di Sanremo. Era il 1972 e la canzone - scritta dal fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi, binomio artefice dei suoi grandi successi degli anni Settanta - arrivò al settimo posto e vendette oltre mezzo milione di copie.

Classe 1952, originaria di Catania, sorella minore del cantautore Gianni Bella, ha partecipato da concorrente ad altri sette Festival di Sanremo. Aveva esordito a 13 anni al Festival degli sconosciuti di Ariccia. L'incontro nel 1968 con Ivo Callegari, già produttore di Caterina Caselli, le procurò l'opportunità di firmare il suo primo contratto e da quel momento la sua vita artistica è letteralmente cambiata. Musicalmente è sufficiente pensare a Nessuno mai, un brano che con l'utilizzo di archi nella ritmica è stato un primo esempio di disco music italiana. Il pezzo le regala un terzo posto al Festivalbar e un successo sul mercato italiano da oltre 400.000 copie.

Nella sua vita privata: dopo una relazione nel 1973 con Red Canzian, appena entrato come bassista nei Pooh, nel 1979 ha conosciuto l'imprenditore milanese Mario Merello che ha poi sposato nel 1989 e dal quale ha avuto tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992). In occasione delle elezioni europee del 2004 Marcella si è candidata nelle lista di Alleanza nazionale su invito di Ignazio La Russa, ma non è stata eletta. Ha ottenuto comunque circa 22.000 preferenze. Negli anni successivi la cantante, insieme al fratello Gianni, ha dichiarato più volte di essere stata danneggiata professionalmente da questa scelta politica. Ultimamente è tornata al centro dell'attenzione musicale grazie alla sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo che naturalmente l'ha riproiettata in diversi programmi televisivi. Oggi a Verissimo.

