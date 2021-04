ItaliaSì, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 aprile con il podio di Marco Liorni

24 aprile 2021 a

a

a

Italiasì torna oggi, sabato 24 aprile, alle 16.45 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, condotto come sempre da Marco Liorni. In questa puntata salirà sul podio Franco Rivolli: la sua opera che raffigura l’Italia in braccio ad una dottoressa è stata riconosciuta come una delle più alte espressioni pittoriche della battaglia Italiana del 2020.

"Italia sì", cambio orario per i funerali del principe Filippo su Rai1: ospiti e quando va in onda

Salirà sul podio anche Giovanni per difendere la lingua italiana e l’inclusione che passa per le parole, e ci saranno anche Monsieur David, artista originale che, con l’uso dei piedi, comunica la rinascita e la ripartenza dell’Italia e Gabrielle Fellus, docente di corsi di autostima e istruttrice di arti marziali, che partendo dalla sua esperienza, spiegherà come affrontare e risolvere i conflitti quotidiani e le possibili situazione di pericolo. Dori Ghezzi, eccezionalmente, aprirà le porte di casa sua per raccontare la storia d’amore e di musica che l’ha legata al grande Fabrizio de André, mentre Mario Biondi, al centro dell’attenzione per un post in difesa della musica italiana, salirà sul podio per spiegare il senso del suo intervento e raccontare i suoi gusti musicali. Nel programma, non mancheranno le tematiche delicate e attuali che accendono e dividono gli animi del pubblico, portando in alcuni casi, a duri confronti.

"ItaliaSì!", il podio di Liorni con le storie e Daniela Poggi racconta la malattia della madre

Questa settimana, un appello dallo zio di Yais, Joe, che si rivolgerà alle istituzioni per chiedere di aiutate sua nipote e farla arrivare in Italia: è bloccata in Perù da un anno, e sta male. Salirà sul podio anche Daniela, la donna gravemente malata che rivolgerà un appello alla madre naturale per chiederle di non tirarsi indietro e di sottoporsi al prelievo che potrebbe salvarle la vita. Si parlerà poi di Covid: questa settimana la buona notizia è quella del prototipo del tampone rapido che si può fare da soli.

Mario Biondi, il "Barry White" italiano ospite a Domenica In con il nuovo album e un altro figlio in arrivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.