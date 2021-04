Martina Miliddi, Todaro scommette su di lei: "Sei tutto istinto, ma la tecnica è un disastro"

24 aprile 2021 a

Martina Miliddi è una ballerina, eliminata appena la settimana scorsa dal talent di Amici 2021, condotto da Maria De Filippi. Nel corso della sua esperienza si è parlato tanto di lei, dalla storia con Aka7even al gossip su Stefano De Martino, ma soprattutto per le critiche ricevute da Alessandra Celentano, spesso scontratasi con Lorella Cuccarini proprio a causa della giovane danzatrice sarda.

Pochi giorni fa su di lei si è espresso Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le stelle e in particolare grande campione di danza latino americana. "Ti dico cosa penso di te in modo schietto e sincero, per aiutarti - le ha riferito -. Da insegnante, sceglierei Martina tutta la vita, perché hai un sacco di talento e hai tutto quello che nessuno ti potrebbe insegnare, l'istinto. Sei un animale da palcoscenico. Detto ciò, sei un ammasso di istinto, in mezzo a un casino di tecnica. Si vede che sei acerba, si vede che tante cose non le hai studiate e non le sai. Ma non è un problema, sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, le mezze non le usi mai ed è per questo che perdi l'equilibrio, non usi bene i piedi. Non usi i muscoli delle gambe. Secondo me perché non lo hai mai studiato e non lo sai. Il latino è una disciplina molto tecnica".

Todaro ha poi consigliato a Martina di prendere spunto dalla professionista Francesca Tocca, grande ballerina nonché ex moglie di Raimondo: "Là dentro ci sono Francesca Tocca e Umberto Gaudino, che oltre a essere due talenti, hanno studiato tanto con i migliori maestri del mondo. Trova il modo per chiedere a loro tutte quelle cose tecniche. Francesca per me è la migliore ballerina italiana che ci sia mai stata e lei tutte le volte che si vede, ancora oggi, si fa sempre schifo - ha affermato il volto noto di Ballando con le stelle -. Si critica sempre, non è mai felice, non è mai contenta. Martina a 20 anni tecnicamente devi ballare meglio". La Miliddi è ospite a Verissimo su Canale5 nella puntata di sabato 24 aprile.

