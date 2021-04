Gianluca Gazzoli: la moglie e la figlia dello speaker di radio deejay che vive con il defibrillatore per i problemi al cuore

24 aprile 2021 a

Gianluca Gazzoli è uno degli ospiti di oggi, sabato 24 aprile, della puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin a partire dalle ore 15.30 su Canale 5. Un appuntamento sempre molto atteso, che vede oggi protagonista il giovane speaker di Radio Deejay, che dopo tanti anni ha deciso di raccontare la sua storia dopo molti anni ai microfoni della trasmissione Mediaset.

Gazzoli è nato il 18 agosto 1988 e oggi è un affermato conduttore radiofonico e televisivo, anche se vanta diverse esperienze come videomaker e narratore di storie. Ha una moglie, Sara Bolla, e la coppia conduce una vita piuttosto riservata. Le nozze sono state celebrate nel Duomo di Vigevano. Non si conosce molto sulla consorte del conduttore, ma lei ha offerto un piccolo scorcio sulla loro storia d’amore quando, intervistata da un sito web, ha raccontato che la proposta di matrimonio le è stata fatta da Gianluca sulla cima dell'Empire State Building di New York. Nel 2018 la coppia ha dato alla luce la figlia Rachele. La sua storia, al di là dell'aspetto professionale, e dei relativi successi, è molto particolare, in quanto Gianluca ha rivelato di vivere dall’età di 15 anni con un defibrillatore nel petto a causa di un problema al cuore, delle gravi aritmie ventricolari.

Gazzoli ama i tatuaggi e ne ha diversi, ma anche lo sport: è appassionato di calcio, adora lo snowboard e lo skateboard, ma la sua più grande passione è il basket. Negli ultimi anni, dal punto di vista lavorativo, ha collaborato in trasmissioni tv come The Voice (2016), Quelli Che Il Calcio (2017-2018) e Domenica In (2017), per poi essere il volto del format di Deejay TV "Dalle2alle4" in diretta nel 2018. Dal 2019, su Radio Deejay, conduce Megajay. Oggi conosceremo di più su di lui nell'intervista che gli farà Silvia Toffanin.

