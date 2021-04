Monica Guerritore: le figlie Maria Fragolina e Lucia Lavia, gli amori con Giannini e Leone e il matrimonio con Roberto Zaccaria

24 aprile 2021 a

a

a

Monica Guerritore, 63 anni, è una delle attrici italiane più note e amate dal grande pubblico. Oggi, sabato 24 aprile, sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Della carriera di Monica si sa davvero tutto: dagli esordi al cinema con Vittorio De Sica all'ultima serie tv sulla vita di Francesco Totti, "Speravo de morì prima".

Lorenzo e Lucia Lavia, figli di Gabriele: dopo la Bartolomei e la Guerritore l'amore con Federica Di Martino

In mezzo a tutto questo tanti film, corti, recitazioni in serie e miniserie televisive e anche due libri: La forza del cuore (2010) e Quel che so di lei. Donne prigioniere di amori straordinari (2019). Anche la sua vita privata è stata ricca di amori: dal primo matrimonio con l'attore e regista Gabriele Lavia, di 16 anni più grande, sono nate due figlie: Maria Fragolina e Lucia Lavia, rispettivamente di 32 e 29 anni. Poi altri amori e flirt: alla fine degli anni Settanta ha avuto una relazione con l'attore Giancarlo Giannini e una con Giancarlo Leone. Dal 2001 è la compagna dell'ex presidente della Rai, professore di diritto costituzionale ed ex parlamentare del Pd Roberto Zaccaria, attualmente presidente del CIR-Rifugiati, con il quale si è sposata nel 2010.

Monica Guerritore e l'amore con l'ex presidente della Rai Roberto Zaccaria

Conducono una vita molto riservata, lontana dai salotti mondani e dal gossip. In un’intervista rilasciata nel 2018 ai microfoni di Vanity Fair ha confessato che da quando c’è lui presta ancora di più tutto quel che è possibile a campagne per raccolte fondi per chi ha bisogno. Monica Guerritore ha dovuto affrontare anche un momento difficile del 2006, quando le fu diagnosticato un tumore al seno. Ne è uscita grazie alle cure del professor Umberto Veronesi e, dopo aver vinto quella battaglia, ha scritto il primo dei due libri sopra menzionati, "La forza del cuore". Oggi è anche una importante testimonial della lotta contro il cancro.

Speravo de morì prima, Monica Guerritore convince tutti nel ruolo della madre di Totti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.