Paolo Ciavarro, l'ex calciatore a Verissimo con il padre Massimo. Ora l'amore per Clizia Incorvaia

24 aprile 2021 a

a

a

Paolo Ciavarro è uno degli ospiti di oggi, sabato 24 marzo, di Verissimo, la trasmissione condotta su Canale 5 da Silvia Toffanin. Momento di grande felicità e successo per il figlio dell'attore Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che sta vivendo una splendida storia d'amore con l'influencer Clizia Incorvaia. Come detto, Paolo sarà in studio con il padre Massimo per un'intervista esclusiva.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, per lei un colpo di fulmine: "L'ho capito sin dal primo bacio"

Attualmente Ciavarro è impegnato nella trasmissione Forum su Canale 5. Tuttavia, prima di iniziare la carriera televisiva, ha avuto un passato da calciatore. Fino all’età di 17 anni, infatti, ha giocato nella Roma. Poi la scelta di vita: addio al calcio e svolta totale, con annesso grande impegno per gli studi. Appese le scarpette al chiodo, infatti, si è iscritto all'università e si è laureato in Economia in lingua inglese e ha iniziato a lavorare come commercialista. Per lui anche esperienze lavorative all’estero in diverse società. Ma anche a quel punto ha deciso di cambiare strada e si è buttato nel mondo dello spettacolo. Nel 2013, infatti, ha iniziato la sua esperienza a Pechino Express con il padre Massimo, salvo poi trasferirsi nella storia trasmissione Forum.

Massimo Ciavarro, dai fotoromanzi al matrimonio finito con Eleonora Giorgi

Nel 2017 ha avuto l'opportunità di condurre anche il day time di Amici accanto a Stefano De Martino. Il grande salto è avvenuto poi lo scorso anno, quando ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, dove si è classificato al secondo posto del reality. Proprio qui, nella casa del Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore, iniziando una dolcissima storia con Clizia Incorvaia, che verrà poi squalificata dal gioco per alcune affermazioni contro un altro concorrente, a cui aveva rivolto la frase "Sei un Buscetta", alludendo alla figura del noto pentito di mafia. Ad oggi la coppia vive insieme in Sicilia e sperano presto di avere un bambino.

Live Non è la D'Urso, Luxuria a Ciavarro: "Hai la faccia della rassegnazione, la regista della coppia è Clizia" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.