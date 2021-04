Ascolti tv del 23 aprile, Felicissima Sera batte Top Dieci

24 aprile 2021 a

a

a

Ascolti tv di venerdì 23 aprile: Felicissima Sera di Pio e Amedeo batte Top Dieci, gioco a quiz condotto da Carlo Conti. La seconda puntata di del programma di Canale 5 è stata la trasmissione più vista della prima serata televisiva di venerdì, con 4.013.000 spettatori e il 21.1 per cento di share.

Ascolti tv giovedì 22 aprile, Un passo dal cielo 6 batte ancora L'Isola dei Famosi 2021

Al secondo posto, come detto, la prima puntata di Top Dieci su Rai 1, con 3.806.000 spettatori e il 16.6 per cento di share. Al terzo posto Quarto Grado su Rete 4, con 1.566.000 spettatori e l’8.1 per cento di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Ncis e Clarice su Rai 2 (rispettivamente, 1.322.000 spettatori, share 4.9 per cento, e 731.000 spettatori, share 2.9 per cento), Fratelli di Crozza sul Nove (1.255.000 spettatori, share 4.8 per cento), il film in prima tv con Riccardo Scamarcio "Lo spietato" su Rai 3 (1.148.000 spettatori, share 4.6 per cento), Propaganda Live su La7 (1.024.000 spettatori, share 5.4 per cento), Gli Album di Freedom - Oltre il Confine (795.000 spettatori, share 3.8 per cento), Indiana Jones e il tempio maledetto su Tv8 (280.000 spettatori, share 1.2 per cento). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prime time, seconda serata e 24 ore.

Francesco Totti a Felicissima Sera: "Edwige Fenech il mio sogno erotico. Pensavo a lei nei momenti intimi"

Come spesso capita il venerdì sera, quindi, sono le reti Mediaset ad avere la meglio sulla concorrenza, cosa che accade molto più raramente dal lunedì al giovedì.

Ascolti tv mercoledì 21 aprile, Canzoni Segrete vince la prima serata. Rai batte Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.