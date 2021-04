Dribbling, su Rai 2 oggi 24 aprile si parla di Superlega. Ospite Federica Pellegrini

24 aprile 2021 a

a

a

Nuova puntata di Dribbling, il programma sportivo di Rai 2 in onda a partire dalle 18.10. Una puntata che sarà dedicata nella prima parte al progetto della Superlega. In studio Simona Rolandi con i consueti ospiti, gli opinionisti della trasmissione, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino, che ne discuteranno con chi conosce il mondo dello sport molto bene: Franco Carraro, membro del Comitato Olimpico Internazionale e già presidente di molte istituzioni sportive, che rimarrà in collegamento durante tutta l’anteprima.

La Uefa pronta a sanzionare le squadre che volevano fare la Superlega: domani l'esecutivo

A Londra, invece, dove si è consumata la controriforma più impetuosa, gli inviati di Raisport hanno raccolto le proteste delle istituzioni, dei tifosi ma anche dei tecnici e dei calciatori; l’ex Ct della Germania, Jürgen Klinsmann, esprimerà le proprie opinioni al microfono di Stefano Bizzotto. Per tornare al calcio più amato, dopo l’intervallo del TG Sport, ampia pagina sulla 34esima giornata di campionato con le voci degli allenatori come Antonio Conte che affronterà in casa il Verona di Ivan Juric, mentre la Juventus di Andrea Pirlo sarà di scena nell’ostile Firenze e la Roma di Paulo Fonseca, già in assetto per la semifinale di Europa League contro il Manchester United, in programma la prossima settimana, volerà a Cagliari.

Federica Pellegrini da favola: conquista la quinta Olimpiade e scoppia in lacrime

Nella seconda parte della trasmissione le emozioni di una grande campionessa: Federica Pellegrinini parla, in esclusiva per Dribbling, al microfono di Elisabetta Caporale. Lo scorso 2 aprile 2021 ha vinto i 200 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti per la trentesima volta in carriera, diciannove anni dopo la prima, nell’ormai lontano 2002, e si è qualificata ufficialmente per la sua quinta Olimpiade, diciassette anni dopo la prima volta, che fu ad Atene 2004, ma le emozioni non cambiano. Chiuderà la puntata un tributo al trofeo di Euro 2020, sempre più vicino, che è arrivato a Roma.

Filippo Magnini ha dimenticato Federica Pellegrini. Sta per sposare Giorgia Palmas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.