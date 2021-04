Linea Verde Life, sabato 24 aprile su Rai 1 alla scoperta di Pescara

24 aprile 2021 a

a

a

Linea Verde Life torna oggi, sabato 24 aprile, per una puntata interamente dedicata alla città di Pescara e al suo territorio, che andrà in onda a partire dalle 12.20 su Rai 1. Fulcro della movida abruzzese, Pesacara è la città del wellness e ha un ottimo stile di vita; la silhouette del Gran Sasso rappresenta il suo skyline; i ponti sono il suo simbolo. Daniela Ferolla e Marcello Masi partiranno da un punto di vista esclusivo: un affaccio panoramico su tutta la città.

Linea Verde Tour alla scoperta di Assisi, Gubbio, Città di Castello, Citerna e Deruta

E racconteranno che sviluppare il proprio talento ovunque si viva è una bellissima forma di cura di sé. L’esempio è Edoardo Papa, campione di surf, che in una bellissima città di mare, ma senza onde, ha lavorato con disciplina, esplorando la sua eccellenza grazie anche a suo papà che ha creduto in lui. In primo piano, inoltre, il progetto della scuola di moda di Pescara che si è aggiudicata il primo premio su 42 istituti di tutta Italia in un concorso sulla moda sostenibile. E ancora, si scopre che a Pescara andare a piedi, in bicicletta o sui monopattini non è solo una buona pratica, ma rappresenta una vera e propria scelta di vita perché le aree ciclo pedonali sono numerosissime e inserite in atmosfere, fotografie e suggestioni, completamente diverse tra loro. Obiettivo, Inoltre, sul ponte del mare, una originalissima struttura sospesa sul mare, sul quale, a piedi, si può ammirare un panorama che solo con un pò di sana fatica fisica si può raggiungere, facendo sport e riempiendo gli occhi.

Linea Bianca, ultima puntata tra l'Etna e Stromboli

Subito dopo si va sulla vicinissima montagna, per raccontare che l’Abruzzo è una di quelle poche regioni in Italia dove in mezza giornata puoi indossare gli scii e subito dopo tuffarti in acqua. Non mancheranno le prelibatezze dolci e salate locali e la buonissima ricetta di Federica De Denaro che celebra uno dei piatti simbolo dell’Abruzzo. Dopo il tour in provincia di Perugia delle ore 12, quindi, la seconda parte del programma si sposterà quindi in Abruzzo per scoprire un altro angolo magnifico e affascinante del centro Italia.

Linea Verde Tour fa tappa in Umbria: itinerario tra Valnerina, Montefalco e Cascata delle Marmore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.