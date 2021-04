Linea Bianca, sabato 24 aprile ultima puntata tra l'Etna e Stromboli

24 aprile 2021 a

Linea Bianca va in onda oggi, sabato 24 aprile, con l'ultima puntata del programma. Questo ultimo "viaggio" di di Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, in onda a partire dalle 14 su Rai 1, si svolgerà in Sicilia, tra l'Etna e lo Stromboli, alla scoperta dei vulcani più spettacolari d’Europa.

La puntata si aprirà su un’ampia depressione di oltre 35 km quadrati ricoperta da nere colate laviche: a quota 2.700 metri sul livello del mare, sul bordo della valle del Bove, nella maestosa cornice dell’Etna in piena attività eruttiva, con il conduttore, Lino Zani e una guida alpina. L’Etna fra scenografiche esplosioni, cenere e disagi: in prossimità del rifugio Sapienza, dopo un mese di eruzioni, il racconto del super lavoro dei tecnici dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per il monitoraggio della "Muntagna". Non solo manifestazioni pirotecniche: in località Belpasso, alle pendici dell’Etna, l’incontaminata bellezza di un territorio da godere sulle due ruote.

Piccola, dolce, succosa, leggermente acidula e profumata, con spiccate proprietà antiossidanti: sul Monte Pomiciaro, la coltivazione della Mela Gelato Cola, la più rappresentativa del territorio etneo, entrata nel 2016 nella mappa del Presidio Slow Food. Sua "maestà" il vulcano che comanda sull’isola: a Stromboli, nell’arcipelago delle isole Eolie, circondati da un mare blu cobalto, una straordinaria ascesa al cratere di una delle caldere più attive al mondo. E, infine, a Trecastagni, con Santo Fragalà, giovane veterinario 31 enne, che ha realizzato un sogno unico nel suo genere, quello di creare un allevamento di dromedari, che da semplice passione si è trasformato in un’eccellenza europea. Grande spettacolo assicurato, quindi, per il pubblico che da sempre segue questa storica trasmissione della rete ammiraglia Rai, che dedica la mattina e il primo pomeriggio del sabato alla scoperta delle meraviglie storiche, culturali, architettoniche e ambientali del Belpaese.

