Francesco Totti a Felicissima Sera con Pio e Amedeo: "Edwige Fenech il mio sogno erotico. Pensavo a lei nei momenti intimi"

Gag e risate tra Pio e Amedeo, conduttori di Felicissima Sera su Canale 5 e uno dei loro ospiti, l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti. Durante la conversazione tra i due comici e Totti, non potevano mancare battute e allusioni sul sesso. Con una serie di doppi sensi e di battute, i conduttori hanno chiesto al campione giallorosso se da giovane praticava la masturbazione, cercando di pressarlo per sapere quale fosse il suo sogno erotico.

Totti, incalzato, seppur titubante - tanto da lasciar credere che questo, come altri passaggi della trasmissione, non fossero stati concordati, come spesso avviene in questi casi - ha risposto con pochi monosillabi. Fin a quando ha confessato che in quei momenti intimi era solito pensare a Edwige Fenech, popolare e prosperosa attrice. Nel dialogo con Totti, durato diversi minuti, il duo comico ha fatto domande anche sulla moglie, l'ex velina e conduttrice televisiva, Ilary Blasi. Qui, come mostra il video che riportiamo di seguito, tratto dall'account Twitter ufficiale del programma, Pio e Amedeo gli fanno una "domanda choc": "Come ti senti a sapere che tua moglie è una delle donne più desiderate dello spettacolo?".

Totti ha risposto con naturalezza e con la consueta ironica, mettendosi alle spalle il momento di imbarazzo che aveva caratterizzato il precedente passaggio. Poi Totti ha dovuto calarsi nelle vesti di conduttore, non prima di un'altra gag sull'interrogazione di matematica a scuola.

