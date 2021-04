Amici 2021, spoiler serale sabato 24 aprile: social in rivolta per Giulia Stabile

23 aprile 2021 a

Domani, sabato 24 aprile 2021, sesta puntata su Canale 5, in prima serata, di Amici 2021 Serale. Il programma è stato registrato ieri e messo in onda domani, così che sul web compaiono spoiler e, conseguentemente, anche polemiche. Una di queste che sta prendendo campo in queste ore, riguarda la ballerina Giulia Stabile.

C’è una vera e propria rivolta da parte dai fan dAmici 2021, legata al fatto che le anticipazioni di questa sesta puntata svelano che la ballerina di Veronica Peparini si esibirà poche volte. Non proprio una novità perché ciò è successo anche nelle puntate precedenti.

La squadra di Pettinelli e Peparini è quella in effetti che meno viene sfidata, mediamente una sola volta a puntata, le altre due invece sono sempre state finora protagoniste di due manche a puntata) . "Questo, chiaramente, dà ai suoi componenti una quantità di esibizione minore rispetto agli altri", fa notare il sito ilsussidiario.net che riferisce la notizia.

Sul web si è così scatenata una vera e propria polemica. “#datecigiuliastabile” è l’hashtag che campeggia in cima alle tendenze di Twitter nelle ultime ore.

“Fate ballare Giulia Stabile”, chiede a gran voce il web dopo l’ennesima puntata in cui la ballerina di Veronica Peparini si è esibita pochissimo. "D’altronde è chiaro che sia lei la preferita del pubblico, tant’è che finora è stata l’unica ad aggiudicarsi il premio Tim, pur esibendosi meno degli altri (insieme a Samuele e Aka7even)", argomenta ancora la fonte. La polemica che diventa un vero e proprio appello da parte del pubblico: “Pensando a quanto ha dimostrato Giulia al pomeridiano e quanto avrebbe potuto dimostrare al serale in 6 puntate. Il duro lavoro DEVE essere ripagato.” ha scritto una fan su Twitter. Ma i messaggi si moltiplicano. Non sappiamo se Giulia Stabile ballerà di più nella trasmissione del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset, di certo è un personaggio. Già protagonista.

